Drama na putu pape Lava XIV. u Rim: Avionom krenuo iz Španjolske pa se morao vratiti

Papa Lav ukrcao se u petak u zrakoplov Falcon koji mu je ponudio španjolski kralj nakon što je tehnički problem prizemljio veći papinski avion na otoku Tenerife, odgodivši povratak u Vatikan na kraju jednotjednog posjeta Španjolskoj.

Španjolska vlada rekla je da će zrakoplov zračnih snaga koji koristi kralj prevesti papu i nekoliko članova njegova izaslanstva u Rim. Ostatak delegacije i novinari otputovat će drugim zrakoplovom koji je poslan iz Madrida.

Lav se već bio ukrcao na let kojim upravlja zrakoplovna kompanija Iberia nakon što su ga ispratili kralj Felipe i drugi španjolski dužnosnici, da bi se potom vratio natrag na terminal.

Motor nije mogao upaliti zbog vjetra

Kapetan Iberijina zrakoplova je kasnije rekao da motor vjerojatno nije mogao upaliti zbog vjetra i da se problem nije mogao odmah riješiti.

Ne navodeći pojedinosti, Iberia je priopćila da je zrakoplov imao tehnički problem i da je iz Madrida poslan zamjenski avion koji će za Rim odletjeti u petak.