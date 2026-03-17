Skup razvod Jessice Albe i Casha Warrena: Tko dobiva imovinu vrijednu stotine milijuna dolara?

Glumica Jessica Alba (44) naučila je skupu lekciju o predbračnim ugovorima nakon višemilijunskog razvoda od bivšeg supruga producenta Casha Warrena (47), čiji su detalji otkriveni prošlog mjeseca.

Alba je Warrena upoznala 2004. godine na snimanju filma Fantastic Four, gdje je on radio kao pomoćnik redatelja. Vjenčali su se četiri godine kasnije. Prema dogovoru o razvodu, Warren će dobiti polovicu prihoda od autorskih prava (residuala) za projekte na kojima je Alba radila tijekom njihova 16-godišnjeg braka, uključujući film Sin City: A Dame to Kill For, za koji je navodno bila plaćena između milijun i dva milijuna dolara. S druge strane, Alba zadržava sva prava na projekte snimljene prije braka 2008., poput filmova Fantastic Four i Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, kao i Never Been Kissed i Honey, piše Daily Mail.

Milijunske tvrtke

Njezin poslovni uspjeh također je uključen u podjelu imovine. Tvrtka The Honest Company, koju je suosnovala 2011., procjenjuje se na oko 308 milijuna dolara, pa će Warren dobiti značajan broj dionica. On, pak, ima vlastiti biznis – suosnivač je brenda čarapa i donjeg rublja Pair of Thieves, koji je dosegnuo oko 100 milijuna dolara prihoda.

Prema pisanju medija, Alba zadržava većinu osobne imovine, uključujući odjeću, nakit, više bankovnih računa i automobile, dok će dio zajedničke imovine poput namještaja, umjetnina i milja za putovanja podijeliti. Warren će zadržati svoj BMW, a zajedno će podijeliti i ulaganja u nekoliko kompanija.

Dijele skrbništvo

Alba će Warrenu isplatiti ukupno tri milijuna dolara (dio odmah, dio 2027.), no nijedno od njih neće plaćati alimentaciju ili bračnu potporu. Par dijeli skrbništvo nad dvoje mlađe djece, dok njihova najstarija kći uskoro kreće na Yale.

Unatoč privatnim promjenama, Alba nastavlja s poslovnim i televizijskim projektima, njezin reality show Honest Renovations dobio je novu sezonu, u kojoj s kolegicom pomaže obiteljima urediti domove iz snova.