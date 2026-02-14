Jessica Alba i Cash Warren službeno su se razveli

Brak holivudske zvijezde Jessica Alba (44) i filmskog producenta Cash Warren i službeno je okončan, dvije godine nakon njihova razdvajanja. Prema sudskim dokumentima koje je pribavio TMZ, bivši supružnici postigli su nagodbu prema kojoj nijedna strana neće plaćati alimentaciju.

Financijski dio sporazuma ipak uključuje isplatu od tri milijuna američkih dolara kojom će se izjednačiti podjela bračne imovine. Alba će taj iznos isplatiti Warrenu u dvije jednake rate – polovicu odmah, a ostatak u roku od godine dana.

Par se vjenčao 2008. godine, a zajedno su proveli gotovo dva desetljeća. Roditelji su troje djece – kćeri Honor Marie (17) i Haven Garner (14) te sina Hayesa (8). Razdvojili su se 2024., dok je zahtjev za razvod podnesen u siječnju 2025., nakon 16 godina braka.

Foto: Nijo/backgrid Uk/profimedia

U javnoj objavi na društvenim mrežama Alba je tada poručila kako je odluka o razvodu rezultat dugog procesa osobnog i partnerskog preispitivanja. Istaknula je da su ona i Warren tijekom godina rasli zajedno, ali da je došlo vrijeme za novo životno poglavlje. Naglasila je i kako im djeca ostaju apsolutni prioritet te da će, unatoč razvodu, „zauvijek ostati obitelj“.

Izvor blizak paru potvrdio je za magazin People da su odnosi među bivšim supružnicima ostali korektni i prijateljski. ''Usmjereni su na djecu i nema drame. Ako su se odlučili na razvod, to nije rezultat sukoba, već zrele odluke“, naveo je izvor.

Njihova veza započela je 2004. godine na snimanju filma Fantastic Four, gdje je Alba tumačila lik Sue Storm, dok je Warren radio kao asistent redatelja.

