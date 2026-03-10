Što će biti s Bekavcem? Kapetan Dumanić otkrio u čemu je problem: 'Njima je lakše...'

Loše vijesti za hrvatskog kapetana Marka Bekavca - turski Vrhovni sud potvrdio mu je 30-godišnju zatvorsku kaznu.

Kako piše pomorski portal Seatrade Maritime News, odluka je donesena s 3 glasa za i dva protiv unatoč činjenici da je Bekavac pušten na slobodu. Na teret mu se stavlja zapovjedna odgovornost zbog krijumčarenja 137 kilograma kokaina, pronađenih na njegovom brodu koji je plovio pod panamskom zastavom.

Bekavac je još u kolovozu stigao kući u Hrvatsku, pa je sada pitanje - hoće li za njime biti raspisana tjeralica Interpola. Na ovakve probleme pomorci već dugo upozoravaju.

"Tu je nepoznavanje pravne struke i pravnici koji rade na tome jednostavno im je lakše optužit zapovjednika, nego dokazivati njegovu kaznenu odgovornost. I oni će najlakše reći kapetan po zapovjednoj odgovornosti, zapovjedne odgovornosti nema. Kapetan ne može odgovarati po kaznenoj odgovornosti, on odgovara samo po kaznenom zakonu ako je umiješan, ako mu se može dokazati da je ili organizirao ili tolerirao taj kriminal. Onda on odgovara za to i kazne su rigorozne, ali zapovjedna odgovornost to sigurno nije", tvrdi Sanjin Dumanić, bivši kapetan.