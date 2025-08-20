ZADAR U ŠOKU /

Novi slučaj taksista koji pljačka stranku: Naplatio joj mnogo više nego je trebao, ali završio je u pritvoru

Novi slučaj taksista koji pljačka stranku: Naplatio joj mnogo više nego je trebao, ali završio je u pritvoru
Foto: Bojan Bogdanić/ezadar

Nakon provedene kriminalističke istrage, 45-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku PU zadarske

20.8.2025.
12:14
danas.hr
Bojan Bogdanić/ezadar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zadar je jučer potresla vijest o prijevari, ovaj put krivac je - taksist

Naime, policija je provela kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio računalnu prijevaru na štetu 48-godišnje strane državljanke.

Prema policijskom izvješću, sve se dogodilo 16. kolovoza 2025. godine kada je taksist nakon pružene usluge prijevoza u Zadru, putem bankovne kartice oštećene žene neovlašteno naplatio uslugu – i to u iznosu znatno višem od dogovorenih 150 eura.

Policajci PP Zadar brzo su reagirali. Nakon provedene kriminalističke istrage, 45-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Robotaksija još nema, ali ima straha! Stručnjak razuvjerava: Neće voziti pijan niti proći na crveno

ZadarTaksistCijena Taksi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZADAR U ŠOKU /
Novi slučaj taksista koji pljačka stranku: Naplatio joj mnogo više nego je trebao, ali završio je u pritvoru