Novi slučaj taksista koji pljačka stranku: Naplatio joj mnogo više nego je trebao, ali završio je u pritvoru

Zadar je jučer potresla vijest o prijevari, ovaj put krivac je - taksist.

Naime, policija je provela kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio računalnu prijevaru na štetu 48-godišnje strane državljanke.

Prema policijskom izvješću, sve se dogodilo 16. kolovoza 2025. godine kada je taksist nakon pružene usluge prijevoza u Zadru, putem bankovne kartice oštećene žene neovlašteno naplatio uslugu – i to u iznosu znatno višem od dogovorenih 150 eura.

Policajci PP Zadar brzo su reagirali. Nakon provedene kriminalističke istrage, 45-godišnjak je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

