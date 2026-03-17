Carinici pokazali što su našli kod putnica u zagrebačkoj zračnoj luci: Pokupile su ih na Sejšelima, Filipinima...

Na kopnenoj granici mrki medo, a u zračnom prijevozu - koralji iz egzotičnih zemalja. Carinici su ih zaplijenili u zagrebačkoj zračnoj luci. Neprijavljeni koralji pronađeni su u prtljazi putnica, a osim koralja carina je u kratkom razdoblju pronašla i zabranjene palme te kaktuse. O tome smo razgovarali s predstojnikom GCU Zračne luke i pošte Goranom Kuceljem.

"Imali smo tri zanimljiva slučaja. U ovom se radilo o zaplijeni koralja u prtljazi putnice koje su pristigle sa Sejšela i Filipina. Riječ je o kamenim koraljima čiji je promet strogo reguliran propisima, izdani su prekršajni nalozi i naplaćene novčane kazne te oduzeta roba", pojasnio je Kucelj.

'Često ne znaju da su zabranjeni'

Osim toga, bilo je tu koralja i iz još jedne zanimljive zemlje. "Neki su bili iz Južnoafričke Republike. Tu se radilo o kamenim koraljima, kaktusima i palmama koje su predmet konvencije", dodao je.

A što putnici kažu u tom slučaju kada ih uhvate s nedozvoljenim predmetima?

"Mnogi njih iz neznanja pokupe ove predmete. Primjerice, kameni koralji rastu na koraljnom grebenu i dosta plitko te se mogu odlomiti, a more ih može nanijeti na plažu. Tako su lako dostupni putnicima", zaključuje.

Kada se koralji i slične stvari trajno oduzmu putnicima, predat će se nadležnom ministarstvu koje je zaduženo za njihovo čuvanje i odlučuje hoće li ih predati fakultetu, srednjoj školi ili institutu za edukativne svrhe.