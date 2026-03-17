Srbinu u gepeku pronašli glavu i kožu medvjeda! Carinike šokirala scena u Staroj Gradiški

Službenici Carinske uprave u nedjelju su na graničnom prijelazu Stara Gradiška zatekli državljanina Srbije koji je u automobilu austrijskih tablica prevozio ni manje ni više nego sirovu kožu i glavu mrkog medvjeda.

Zapanjujući prizor službenici su ugledali nakon što su mu pregledali prtljažnik, a s obzirom na to da je riječ o primjerku zaštićene vrste te da je Srbin prekršio Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama, dobio je kaznu od 1.500 eura. Carinici su mu potom oduzeli predmete iz prtljažnika.

Foto: Carinska uprava

Carinska uprava podsjeća putnike na stroge propise koji se odnose na unos i izvoz zaštićenih biljnih i životinjski vrsta.

Drugi Srbin kažnjen s 5.100 eura

Isto tako, Carinska uprava u priopćenju ističe da su i dan ranije zaustavili jednog vozača iz Srbije koji je upravljao automobilom bosanskohercegovačkih registracija. On pak nije prijavio gotovinu u iznosu od 33.450 konvertibilnih maraka te je time prekršio članak 69.a Zakon o deviznom poslovanju.

Zaradio je kaznu tešku čak 5.100 eura.

Foto: Carinska uprava

"Podsjećamo da su putnici koji ulaze ili izlaze iz Europske unije dužni putem propisanog obrasca prijaviti gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost u drugim valutama", napominje Carinska uprava.

POGLEDAJTE VIDEO: Vino i maslinovo ulje bez carina? Sporazum s Indijom donosi veliku priliku za Hrvatsku