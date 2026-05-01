Pogledajte najzanimljivije trenutke s prvog treninga Formule 1 u Miamiju

Nakon jednomjesečne stanke, bolidi Formule 1 vratili su se na stazu na prvom slobodnom treningu za Veliku nagradu Miamija. U vrućim uvjetima Floride, najbrže vrijeme postavio je Charles Leclerc u Ferrariju, potvrdivši ranu formu talijanske momčadi. Trening, koji je produžen na 90 minuta kako bi se timovima dalo više vremena za prilagodbu nakon duže pauze i testiranje novih komponenti, donio je pregršt akcije, ali i značajne tehničke probleme za Mercedes i Aston Martin.

Leclerc je krugom od 1:29.310s postavio ljestvicu koju nitko nije uspio dostići. Najbliži mu je bio Max Verstappen u Red Bullu, koji je zaostao 0.297 sekundi, dok je Oscar Piastri u McLarenu zauzeo treće mjesto, kompletiravši vrh poretka s tri različite momčadi. Odličan nastup Ferrarija potvrdio je i Lewis Hamilton, koji se u svojoj drugoj sezoni s novom momčadi plasirao na četvrto mjesto.

Dok je Ferrari pokazao impresivan tempo, sesija je bila daleko od idealne za Mercedes, momčad koja je dominirala na prve tri utrke sezone. Već na samom početku treninga, George Russell požalio se na neobične zvukove iz svog bolida, opisujući problem s turbopunjačem kao da zvuči poput „parne lokomotive”. Iako se vratio na stazu, problemi su se nastavili.

Još veći udarac doživio je njegov timski kolega i vodeći u poretku, Kimi Antonelli. Mladi Talijan je zbog kvara na pogonskoj jedinici morao prerano završiti trening, propustivši ključne brze krugove na mekim gumama. Njegov najbolji rezultat postavljen je na tvrđim gumama, što ga je ostavilo na petom mjestu, ali s velikim upitnikom nad pouzdanošću uoči sprinterskih kvalifikacija.

Problemi nisu zaobišli ni Aston Martin. Njihovi su bolidi kasnili s izlaskom na stazu zbog, kako se navodi, anomalija s pogonskom jedinicom i mogućih električnih problema. Kad su se napokon pojavili, Fernando Alonso i Lance Stroll bili su na začelju poretka, daleko od konkurentnog ritma.

Trening je obilježilo i nekoliko incidenata koji su podigli tenzije. Lando Norris u McLarenu bio je na putu prema potencijalno najbržem vremenu, postavivši najbolji prvi sektor, no njegov je pokušaj naglo prekinut. Na kraju dugog pravca naišao je na spori Williams Alexa Albona, zbog čega je morao izletjeti sa staze kako bi izbjegao sudar.

U središtu pozornosti bio je i Lance Stroll, koji je svojim potezima izazvao frustracije kod suparnika. Prvo je nepredvidivim kretanjem zasmetao Kimiju Antonelliju, koji je oštro reagirao putem radija, a nedugo zatim je naglim kočenjem blokirao i Sergija Péreza.

Uvjeti na stazi bili su zahtjevni, s visokom temperaturom asfalta koja je uzrokovala probleme s prianjanjem. Mnogi vozači, uključujući Hamiltona, Verstappena i Nica Hülkenberga, imali su blokade kotača i kraća izlijetanja. Oscar Piastri je u jednom trenutku prijavio dim u kokpitu, no iz McLarena su kasnije potvrdili da je riječ o bezopasnom dimu s kočnica. Momčadi su iskoristile produženu sesiju za testiranje brojnih nadogradnji; Red Bull je, primjerice, predstavio novu verziju stražnjeg krila, sličnu onoj koju je ranije u sezoni koristio Ferrari.

