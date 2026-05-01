Ivan Blažičko: 'Slijedi nova sezona, a jedna činjenica je po meni fantastična'

Gotova je dugačka pauza bez utrke Formule 1. Prošlo je nešto više od mjesec dana i Velike nagrade Japana, treće utrke sezone. Nakon nje, Formula 1 otišla je na pauzu zbog ranije otkazanih utrka u Saudijskoj Arabiji i Bahreinu. U Miamiju ovoga vikenda se vraćamo utrkivanju.

RTL-ov komentator Ivan Blažičko jedva je čekao nastavak sezone. Timovi nisu mirovali, svi su radili na svojim bolidima i performansama, a naš nam komentator približava što se to događalo u proteklih mjesec dana.

"Timovi su radili drugačijim tempom sada kada nije bilo utrka. Ovo je nešto što se obično događa po ljeti, ali ovaj put bez Londona, bez zatvorenih tvornica. Znači, svi su radili maksimalno. Oni su sada analizirali sve podatke koje su prikupili nakon prve tri utrke. Mnogi od njih su iskoristili dvije mogućnosti. Jedna je Filming Day, znači, imaju pravo na vožnju krugova.To nisu klasični testovi kada se neke stvari snimaju itd. I onda su napravili to.

Drugi su imali Pirelli test dane i koristili su to da doznaju još što je moguće više podataka o ponašanju bolida. Za to vrijeme u tvornicama su radili na svemu onome što su smjeli. Ono što znamo sigurno je da će, recimo, McLaren u Miami doći s vrlo izmijenjenim bolidom u odnosu na prve tri utrke. Red Bull će također doći s puno novih detalja na bolidima, a vjerujem i svi ostali će pokušati. Sigurno je Williams tražio rješenje za onih 28 kilograma viška koje su imali da to skinu s bolida. Tako da, može se reći da je ovo novi početak sezone", kaže nam Blažičko u uvodu.

Kao da prve tri utrke nisu ni postojale?

"Ma ne. Prve tri utrke su, recimo, bile okidač za promjenu pravila, nakon prve tri utrke su smo vidjeli da neke stvari ne štimaju. Ono što je važno, tu je postignut konsenzus svih. Znači, da bi se pravila mijenjala unutar sezone, mora biti konsenzus svih sudionika.

U tome znači i FIA i F1 Management i sve momčadi su ozbiljno pristupile rješavanju problema koji muče Formulu 1. Ti su problemi bili jasni. Sada se tu mijenjaju neke neki elementi pravila. Ne bih sad ulazio u nekakve detalje.Trebalo bi biti to, pogotovo u kvalifikacijama, puno bliže onom sistemu flat out krugova, a jednako tako i u utrkama bi trebalo biti bliže onom, nazovimo ga pravom utrkivanju", objasnio je komentator RTL-a.

'I Mercedes je pristao na promjene'

Je li nezadovoljstvo vozača bio glavni katalizator za promjene?

"Verstappen i Norris nisu bili zadovoljni, ali Lewis Hamilton je jako zadovoljan, čija sad tu riječ više vrijedi? Iz Mercedesa su sigurno bili zadovoljni. Uvijek oni koji nisu pri vrhu ili imaju određenih problema, kažu da s mnogim stvarima nisu zadovoljni. Oni koji su pri vrhu su zadovoljni tako da sve je to dio jedne velike priče zvane formula i evo, vidjet ćemo kako će se ponašati bolidi sada u Miamiju".

Je li ovo prilika da se netko primakne Mercedesu?

"U ovom pokušaju da se neke stvari promjene nije niti Mercedes bio protiv. Da su oni rekli ne može, ništa se ne bi promijenilo o očito je da je svijest o problemu bila toliko jaka da ni Mercedes nije blokirao promjene unatoč svojoj dominaciji. To je po meni fantastična činjenica. To da niti oni najbolji nisu blokirali i da žele još popraviti utrkivanje", zaključio je Ivan Blažičko.

