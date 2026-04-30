Miami je 'soft launch' nove sezone Formule 1: 'Karte su ponovno izmiješane'

Nakon neobično duge pauze od malo više od mjesec dana, Svjetsko prvenstvo Formule 1 vraća se ovog vikenda Velikom nagradom Miamija. Očekivanja su velika, a mnogi se pitaju jesu li momčadi iskoristili stanku za značajne nadogradnje koje bi mogle promijeniti odnos snaga na stazi, odnosno što se točno događalo za vrijeme pauze? O tome, ali i o specifičnostima glamurozne utrke na Floridi, u podcastu Net.hr Maksanov korner govori Paula Markek, kreatorica sadržaja Formule 1.

Markek smatra kako duga pauza nije bila samo odmor, već prilika za potpuni reset, zbog čega utrku u Miamiju naziva "soft launch" nove sezone.

Raspored vikenda Formule 1 u Miamiju Petak, 1. svibnja 2026. 18:30: Prvi slobodni trening (FP1) 22:30: Sprint kvalifikacije Subota, 2. svibnja 2026. 18:00: Sprint utrka (100 km) 22:00: Kvalifikacije za glavnu utrku Nedjelja, 3. svibnja 2026. 22:00: Utrka za Veliku nagradu Miamija

Duga pauza kao novi početak sezone

Na naše pitanje je li preživjela više od mjesec dana bez utrka, Paula odgovara kako je bilo teško, ali i ispunjeno iščekivanjem.

"Teško, ali jesam jer smo imali toliko malo informacija. Znali smo da će se puno promjena dogoditi, ali nisno zmali koje, nismo znali kakve, ali nekako sam nekako sam preživjela. Na kraju je brzo sve proletjelo, stvarno je, jer je bilo dosta drame nakon Suzuke, nakon Bearmanovog sudara koji je potencijalno izazvao Colapinto, to su sad neke rasprave oko tog slučaja. Veseli me što su vozači bili dosta vokalni oko toga što ih je smetalo oko novih regulacija, mene veseli da su uspjeli to izgovoriti, da su se neke stvari implementirale za njihovu vlastitu sigurnost, ako ništa, tako da će Miami biti jedna zanimljiva utrka", rekla je Markek.

Smatra da je pauza bila dovoljno duga da timovi analiziraju podatke i uvedu značajne promjene na bolidima, zbog čega bismo u Miamiju mogli gledati potpuno drugačiju utrku.

"Nikad nije bilo toliko dugo pauze, pet ili šest tjedana. Slažem se da sve što smo vidjeli u prve tri utrke u Australiji, Kini i Japanu mogu i ne moraju značiti ništa za daljnji rasplet sezone u Formuli 1 i opet nam igra pet ili šest tjedana pauze jer znamo da su svi radili na svojim bolidima, da su svi dodali neke nove performanse, izmijenili i izanalizirali podatke. Zapravo, Miami je 'soft launch' nove sezone F1 i sviđa mi se taj izraz. Dosta komentatora to poslije prenijelo da mi zapravo u Miamiju gledamo potencijalno kompletno novu sezonu. Karte su ponovno izmiješane, timovi donose nove stvari na bolidima. Ove nove stvari su implementirane. Dečki su friški i spremni. Tako da mislim da stvarno možemo računati kao službeni drugi početak sezone."

Glamur, show i umjetna marina u Miamiju

Velika nagrada Miamija poznata je po svojoj jedinstvenoj uličnoj stazi koja kruži oko Hard Rock stadiona, ali i po specifičnoj atmosferi koja privlači brojne zvijezde. Paula detaljnije opisuje što vozače i gledatelje očekuje.

"To su dijelovi ulica u Miamiju, kao i svaka ulična utrka. Širi se na nekim dijelovima, znači da može biti mogućnosti pretjecanja, a opet ima i dijelova gdje se dosežu velike brzine. Mislim da se ide do nekih 350 kilometara na sat. A opet ima i zavoja i onda dođu do 70 kilometara na sat. Miami nas nije razočarao u zadnja dva izdanja. Po meni, to su bile vrlo zanimljive utrke koje smo gledali."

Osim same staze, Miami je postao sinonim za američki spektakl, što uključuje i neke bizarne detalje poput lažne marine.

"Fora je što ide oko Hard Rock stadiona. Fora je za fanove koji dođu tamo zato što mislim da je fan pit baš u stadionu i fora je što imaju onu 'fake' marinu. Ako si primijetio na socialu, ima kao doslovno su napravili lažni bazen. I stoje jahte i ljudi u jahtama, ali to je zapravo staklo. I onda iz toga gledaju utrku. Mislim, smiješno je. Vrlo je američki i vrlo je Florida. Vrlo je 'out there' i pretpostavljam da hardcore, stari, klasični europski fanovi baš nisu neki fanovi Miamija, a meni se sviđa zbog pozicije staze jer volim taj uspon i drugačije je, jednostavno drugačije."

Ferrari favorit, a što je s Kim Kardashian i rivalstvom u Mercedesu?

Kad je riječ o favoritima, Paula Markek ne skriva svoje simpatije prema talijanskoj momčadi te vjeruje da bi upravo oni mogli iznenaditi.

"Ja bih rekla da moram staviti Ferrari opet tu. Znam da će ispasti na društvenim mrežama da ja sada guram svoje, ali ja bih opet rekla Ferrari, jer nas Fred Vasseur gura cijelo vrijeme i kaže da bi bilo dobro da je tim tu negdje", izjavila je.

Neizbježna tema američkih utrka su i slavne osobe. Na našu konstataciju kako bi u centru pažnje mogla biti Kim Kardashian zbog navodne veze s Lewisom Hamiltonom, Paula nudi drugačiju perspektivu.

"Ja mislim da Lewis nije tip koji će baš dati njoj da preuzme svu pažnju. On zna da je pažnja na njima. Mislim da će oni tu pažnju prenijeti radije na New York, idu na Met Galu, jedan i drugi. Pa, mislim da će se pozornost tamo transferirati kasnije, ali nisam sigurna da će doći u Miami. Meni se čini da on više voli da je pažnja na njemu i na njegovom performansu, nego da se priča s kim je on."

Dotaknuli smo se i potencijalnog rivalstva unutar Mercedesa između Georgea Russella i nove mlade zvijezde Kimija Antonellija.

"Bilo bi čudno da se ne rađa to rivalstvo. Znam da Toto Wolff više ne podržava to rivalstvo između dva vozača u momčadi. I zanimljiv je taj njegov zadnji intervju koji je dao Kimi (Antonelli), koji je rekao da on jako cijeni Georgea. Da je to sve zajedno 'team effort', da se oni međusobno podržavaju. Te neke riječi kad izađu van u medije, ali da, Kimi je još mlad, tek mu je 19. George recimo u svojim intervjuima najčešće ne izgovara takve stvari. Ali da, bilo bi čudno da je Georgeu svejedno, da je baš totalno bezosjećajan, a to baš ne bih rekla."

Za kraj, Paula daje svoju hrabru prognozu za pobjedničko postolje.

"Ja navijam da mi pjevamo 'Fratelli d'Italia' u nedjelju. To bi bilo jako lijepo i idealno da imamo poziciju 1-2 Ferrari i da treći bude Mercedes."

Čitav razgovor s Paolom Markek pogledajte u priloženom videu gore,