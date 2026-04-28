Velika nagrada Miamija: Blještavilo, drame i neočekivani pobjednici na ulicama Floride

Otkako se 2022. godine pridružila kalendaru Formule 1, Velika nagrada Miamija brzo se etablirala kao jedan od najprepoznatljivijih i najuzbudljivijih događaja sezone punih obrata i strasti, ali i nepredviđenih situacija. Kombinacija tehnički zahtjevne staze izgrađene oko Hard Rock stadiona, jedinstvene festivalske atmosfere i neizbježne doze holivudskog glamura stvorila je vikend koji rijetko razočara. U samo nekoliko izdanja, utrka u "Magičnom gradu" isporučila je pregršt nezaboravnih trenutaka, od dominantnih vožnji i taktičkih nadmudrivanja do prvih pobjeda i sudara koji su krojili prvenstva.

Početak u znaku Verstappena i napetosti

Inauguralna utrka 2022. godine odmah je postavila visoka očekivanja. U napetom dvoboju za pobjedu našli su se četverostruki prvak Formule 1 Max Verstappen iz Red Bulla i Charles Leclerc iz Ferrarija. Iako je Monegašanin startao s najbolje startne pozicije, Verstappen ga je sjajnim manevrom prestigao u devetom krugu i preuzeo kontrolu.

No, drama je tek slijedila. Sudar Landa Norrisa i Pierrea Gaslyja u 41. krugu na stazu je izveo sigurnosni automobil, izbrisavši Verstappenovu prednost. Leclerc je dobio priliku za napad u samoj završnici, no Nizozemac je hladnokrvno obranio vodstvo i upisao se u povijest kao prvi pobjednik Miamija. Prvo izdanje obilježili su i brojni incidenti, poput kontakata Fernanda Alonsa s Lewisom Hamiltonom i kasnije s Gaslyjem, što je potvrdilo da staza ne prašta pogreške.

Godinu dana kasnije, Verstappen je ponovno bio u glavnoj ulozi, ali ovoga puta na spektakularniji način. Zbog pogreške u kvalifikacijama, startao je tek s devetog mjesta, dok je njegov momčadski kolega Sergio Pérez držao pole poziciju. Mnogi su očekivali da će to biti Pérezova utrka, no Verstappen je imao druge planove. S nevjerojatnom lakoćom probijao se kroz poredak, a njegova vožnja izgledala je kao da se natječe u drugoj kategoriji. U jednom trenutku prestigao je Kevina Magnussena i Charlesa Leclerca u jednom potezu, demonstrirajući svu snagu dominantnog Red Bullovog bolida RB19. Nakon što je prestigao i Péreza, odjurio je do druge uzastopne pobjede u Miamiju, potvrdivši zašto je svjetski prvak.

Prekid dominacije i potpuni trijumf McLarena

Sezona 2024. donijela je jedan od najemotivnijih trenutaka u novijoj povijesti Formule 1. Lando Norris, vozač koji je na društvenim mrežama zaradio neslavni nadimak "Lando No Wins" zbog niza postolja bez pobjede, napokon je dočekao svoj dan. Nakon 110 startova u karijeri, Britanac je iskoristio savršenu oluju okolnosti.

Dok je Verstappen vodio, sudar Kevina Magnussena i Logana Sargeanta doveo je do izlaska sigurnosnog automobila. McLaren je donio briljantnu stratešku odluku i pozvao Norrisa u boks, što mu je omogućilo da se na stazu vrati kao vodeći. Nakon restarta, pokazao je izvanrednu brzinu, odvojio se od Verstappena i stigao do svoje prve pobjede u karijeri, izazvavši erupciju oduševljenja u cijelom paddocku.

Ako je 2024. bila najava, 2025. je bila potpuna potvrda McLarenove snage. Momčad iz Wokinga apsolutno je dominirala vikendom, a kruna je stigla u nedjelju s dvostrukom pobjedom. Oscar Piastri, vodeći u poretku vozača, odnio je svoju treću uzastopnu pobjedu nakon što je u 14. krugu prestigao Maxa Verstappena koji je startao s pole pozicije. Ubrzo je isto učinio i Lando Norris, pa su bolidi boje papaje odjurili prema cilju, ostavivši konkurenciju gotovo 40 sekundi iza sebe. Bio je to vikend za pamćenje za McLaren, koji je slavio i u subotnjoj sprint utrci.

Spektakl na stazi i izvan nje

Velika nagrada Miamija nije samo utrkivanje. To je događaj koji privlači zvijezde iz svijeta sporta, glazbe i filma. Svake godine paddockom prodefiliraju imena poput Patricka Mahomesa, Timothéea Chalameta, DJ Khaleda i brojnih drugih, dajući utrci dodatnu dozu glamura. Organizatori se trude svake godine ponuditi nešto novo, a posebno se istaknula vozačka parada 2025. godine, kada su vozači krugom provozali replike svojih bolida u prirodnoj veličini izgrađene od LEGO kockica.

Sama staza, duga 5,41 kilometar s 19 zavoja, pokazala se kao pravi izazov. Dugi pravci omogućuju pretjecanja, ali tehnički zahtjevni sektori, poput spore šikane ispod nadvožnjaka, te visoke temperature i vlaga na Floridi, stavljaju vozače i bolide na krajnje granice izdržljivosti.

Utrku 2025. godine obilježila je i drama unutar Ferrarija, gdje je Lewis Hamilton putem radija izražavao veliko nezadovoljstvo jer ga momčad nije htjela pustiti ispred momčadskog kolege Charlesa Leclerca, unatoč tome što je bio na bržim gumama. Napetost između dvojice vozača talijanske momčadi postala je jedna od glavnih priča vikenda.

U samo nekoliko godina, Velika nagrada Miamija potvrdila je svoj status nezaobilazne stanice u kalendaru Formule 1. S ugovorom produženim do 2041. godine, jasno je da nas u budućnosti čeka još mnogo drame, uzbuđenja i spektakla pod suncem Floride. Od dominantnih pobjeda do prvijenaca i zakulisnih intriga, Miami je dokazao da je puno više od utrke – to je globalni događaj koji slavi brzinu, tehnologiju i zabavu na najvišoj razini.

