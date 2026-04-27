Formula 1 se vraća u Miami, a poznata Hrvatica redovan je gost slavne momčadi

Velika nagrada Miamija u kratkom je vremenu postala jedan od najprepoznatljivijih i najposjećenijih događaja u kalendaru Formule 1. Spoj utrkivanja na najvišoj razini, američkog showbiza i stalne prisutnosti svjetskog jet-seta pretvorio je ovu utrku u događaj koji daleko nadilazi sport. Od premijere 2022. godine Miami je postao sinonim za glamur i spektakl, ali i pozornica na kojoj se redovito pojavljuje i hrvatska influencerica Ivana Knoll.

Put do Miamija u kalendaru Formule 1 nije bio jednostavan. Nakon što je Liberty Media preuzela upravljanje sportom 2017. godine, jedan od glavnih ciljeva bio je širenje na američko tržište i druga utrka u SAD-u. Miami je brzo označen kao idealna lokacija, uz Las Vegas i New York.

Prvotni plan predviđao je uličnu utrku kroz samo središte grada, no projekt je naišao na snažan otpor lokalne zajednice zbog buke i prometnih problema. Nakon odustajanja od te ideje, organizatori su se okrenuli području Miami Gardensa, oko stadiona Hard Rock.

Nakon višegodišnjih pregovora i prilagodbi, 2021. potpisan je desetogodišnji ugovor i utrka je službeno ušla u kalendar Formule 1. Prva Velika nagrada Miamija 2022. godine odmah je opravdala očekivanja. Na tribinama se okupilo gotovo 243 tisuće gledatelja, a utrku je obilježio i impresivan popis poznatih gostiju poput Michelle Obame, Davida Beckhama i Michaela Jordana.

Staza Miami International Autodrome, duga 5,4 kilometra, pokazala se tehnički zahtjevnom, ali i atraktivnom za gledatelje. U sportskom smislu dominirao je Max Verstappen i Red Bull, no posljednje sezone donijele su i promjene u vrhu.

Godine 2024. svoju prvu pobjedu u Formuli 1 upravo je u Miamiju ostvario Lando Norris, dok je godinu kasnije slavio i Oscar Piastri, potvrđujući konkurentnost McLarena na ovoj stazi. Popularnost utrke nastavila je rasti, a posjećenost je narasla na oko 275 tisuća gledatelja. Sada nakon pauze od pet tjedana, bolidi se vraćaju na novu utrku koja je na rasporedu 3.svibnja sa prijenosom na RTL-u i platformi VOYO.

Dok se na stazi vodi borba za pobjedu, izvan nje pažnju često privlači Ivana Knoll. Nakon globalne popularnosti stečene na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., Knoll je svoj medijski fokus proširila na Formulu 1.

Miami je postao njezina redovita destinacija, gdje svojim pojavljivanjem u paddocku i među VIP gostima privlači pažnju fotografa i medija. Viđana je i u prostorima timova, uključujući i garažu Aston Martina što je dodatno učvrstilo njezin status u svijetu sportskog i lifestyle marketinga.

Svake sezone mijenja pristup i vizualni stil od upečatljivih modnih kombinacija do detalja koji su jasno osmišljeni za medijsku vidljivost. Time je postala dio šire priče Miamija, utrke koja je jednako sportski događaj koliko i globalni showbiz spektakl

