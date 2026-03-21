Naša najvatrenija navijačica zapalila atmosferu: Svima u oko zapeo jedan vrući detalj na njoj

Najpoznatija navijačica "Vatrenih" Ivana Knoll zapalila je atmosferu u jednom američkom klubu u kojem radi kao DJ pod umjetničkim imenom Knoll Doll.

Bivša manekenka koja se 2016. natjecala u izboru za Miss Hrvatske u klub je došla obučena u prozirni bodi ispod kojeg nije imala grudnjak i tako oduševila svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Ova Hercegovka već dulje vrijeme prati našu reprezentaciju, a slavu je stekla nakon 2022. i Svjetskog prvenstva u Katru. Nedavno je objavila kako će našu reprezentaciju podržavati i u Sjedinjenim Američkim Državama gdje trenutačno živi.

