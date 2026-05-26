Hrvati poludjeli na pitanje o višim cijenama zdravstvenih usluga za pušače: 'Nismo roboti'

Hrvatska je među zemljama s najviše pušača, upozorili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u povodu Svjetskog dana nepušenja.

Najnovija istraživanja pokazuju da u Hrvatskoj puši svaka treća odrasla osoba, a među mlađim odraslima njih 38 posto. Najviše pušača je u dobi između 25 i 34 godine, 42,5 posto osoba. Upravo su oni ove godine u fokusu rasprave, kao i pitanje koliko moderan dizajn i digitalne platforme oblikuju percepciju mladih o nikotinu.

Duhanska industrija mijenja svoje lice. U prošlosti smo imali pokušaje duhanske industrije da popularizira svoje proizvode, učini ih privlačnijima na način da su se dodale arome, radile su se slim cigarete i atraktivna pakiranja. Danas imamo nove proizvode, poput grijanog duhana, elektronskih cigareta", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Hrvatskoj, Iva Pejnović Franelić istaknula je da trenutni trendovi sugeriraju da Hrvatska vjerojatno neće postići smanjenje prevalencije upotrebe duhana. "To nije odraz nedostatka predanosti već i razmjera i složenosti izazova s kojim se suočavamo."

Trebaju li pušači više plaćati zdravstvene usluge?

U temi dana pitali smo vas trebaju li pušači više plaćati zdravstvene usluge? U nastavku donosimo neke od vaših odgovora koje ste podijelili na Facebook stranici net.hr-a.

Marko Krivec piše da bi vodeći se tom logikom 'i pretili trebali plaćati više'. "I oni koji piju više alkohola. I oni koji se ne kreću dovoljno. I oni koji jedu nezdravo." "Trebali bi više plaćati ili potpisati obrazac da će u slučaju bolesti izazvane pušenjem sav teret liječenja snositi sami", piše u komentaru Pejo Bročić.

Tina Šustić kaže: "Ne. Zdravstvene usluge su za sve jednako. Plaća se prema imovinskom cenzusu (načelo solidarnosti) što smatram poštenim. I ovo pitanje je rage bait." "Ne i sama sam bila pušač, čemu to diskriminiranje?! Ili svi ili nitko", piše u komentaru Gordana Skoko.

I Ivanka Žakman je rezolutnog stava. "Ne, jer bi onda po toj soluciji pretili, alkoholičari i mnogi drugi, bili u istoj kategoriji. Svima jednako pravo na zdravstvo", napisala je.

"Koliko poreza platimo, zdravstveno ne bismo trebali ni plaćati", mišljenja je Zvonko Banović. Zoran Sertić piše da su pušači već masno platili svoje. "Pušači već plaćaju veliki porez državi jer od cijene kutije cigareta oko 90 posto je porez."

Ivana Ivanković zaključuje komentarom da pušači ne bi trebali plaćati više za zdravstvene usluge. "Ne postoji idealna osoba i osoba bez poroka. Nismo roboti. Također ne postoji osoba koja nikad ne bi trebala doktora pa taman da živi po svim zakonima i propisanim normama.

Ako istinski želimo pomoći pušačima radi zdravlja možemo to napraviti na puno drugih načina", piše te dodaje da će uvijek stati na njihovu (pušačku) stranu. "Jer im treba naša podrška, a ne pljuvanje po njima. Uostalom pune oni proračun s preskupim cigaretama."