Hrvatska dobila AI zdravstvenog asistenta: 'Ne želimo 'Google doktore'...'

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Ministarstvo zdravstva predstavili su u utorak digitalnog zdravstvenog asistenta - ZdrAVKA - utemeljenog na umjetnoj inteligenciji i namijenjenog unaprjeđenju zdravstvene pismenosti građana.

"ZdrAVKO" će građanima biti dostupan 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, putem aplikacije WhatsApp. Pružat će pouzdane informacije iz područja prevencije bolesti, uključujući podatke o preventivnim pregledima, nacionalnim programima ranog otkrivanja bolesti i drugim temama od značaja za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja.

QR kod za pristup "ZdrAVKU" dostupan je na mrežnim stranicama HZJZ-a, a od 1. veljače bit će postavljen i u ljekarnama i domovima zdravlja, odnosno u ordinacijama obiteljske medicine. Nakon skeniranja koda komunikacija počinje odmah, bez dodatnih instalacija ili registracija.

Digitalni alat

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak pojasnio je da je riječ o digitalnom alatu koji građanima pruža točne i precizne informacije temeljene na stručnim izvorima.

"'ZdrAVKO je razvijen kako bi unaprijedio komunikaciju s građanima i širio znanstveno utemeljene informacije važne za zdravlje. Umjetna inteligencija razumije postavljeno pitanje i iz baze podataka HZJZ-a daje odgovarajući odgovor", rekao je Capak.

Naglasio je da odgovori nisu unaprijed zadani, nego se prilagođavaju konkretnom upitu. Sustav je usmjeren na prevenciju i očuvanje zdravlja, a ne na dijagnostiku i terapiju. "Ako korisnik postavi pitanje vezano uz liječenje ili dijagnozu, ZdrAVKO će ga uputiti obiteljskom liječniku ili na adresu preventivni@hzjz.hr", dodao je.

Cijena aplikacije

Izrada aplikacije stajala je oko 6000 eura, dok će održavanje, kako je rekao, zahtijevati adaptivnu podršku, ali bez značajnih dodatnih troškova.

Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a Tomislav Benjak objasnio je da će ZdraVKO pristojno korisnika uputiti dalje ako ne zna odgovor.

Dodao je da očekuju velik interes i nastavak rasta odaziva na preventivne preglede.

Ne postavljati dijagnoze ili tumačiti nalaze

"Ovaj alat može pomoći građanima da se pripreme za razgovor s liječnikom. Osobito može koristiti onima koji zbog straha ili nedostatka vremena ne postave sva pitanja u ordinaciji", rekla je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

ZdraVKO neće postavljati dijagnoze niti tumačiti nalaze, a svrha mu je poticati odgovorno ponašanje i sudjelovanje u preventivnim programima, osobito među mlađom populacijom.

"Ne želimo 'Google doktore', nego pouzdan i stručan izvor informacija", poručila je ministrica.

Zabrana društvenih mreža

Upitana o mogućoj zabrani društvenih mreža za mlađe od 16 godina, Hrstić je upozorila da njihovo nekontrolirano korištenje može voditi izolaciji i mentalnim poteškoćama, te da će podržati sve ono što struka smatra da treba napraviti, ali je potreban konsenzus.

"Ako je potreba apsolutne zabrane korištenja društvenih mreža alat kojim možemo održati mentalno zdravlje mladih od 16 godina, to treba i napraviti. U ovom trenutku ne postoji apsolutni stručni konsenzus oko toga", rekla je.

Govoreći o financijama, kazala je da je proračun zdravstvenog sustava ove godine veći za 7,5 posto u odnosu na prošlu godinu te da očekuje konstruktivnu suradnju s novim ministrom financija, kao što je, kako je rekla, bila i dosad. U Ministarstvu zdravstva doznaje se da je proračun za ovu godinu nešto veći od osam milijardi eura.

Podsjetila je i da su 2024. godine plaće u zdravstvu, ovisno o struci, povećane u prosjeku između 30 i 40 posto. "Nitko ne može očekivati da će 2026. ponovno doći do povećanja od 30 ili 40 posto, ali uvijek postoji prostor za određena poboljšanja kroz dijalog sa sindikatima", zaključila je ministrica Hrstić.

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnička komora bijesna zbog novih uputa: Ministarstvo uvodi kvote za rad kod privatnika