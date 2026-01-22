Doznajemo kakva sankcija prijeti ravnateljici karlovačke bolnice: Za net.hr sve komentirala i ministrica Hrstić

Ministarstvo zdravstva i dalje smatra da u svom djelovanju nije postupilo protupravno niti propustilo obveze u slučaju ravnateljice karlovačke bolnice Ivane Kovačić protiv koje je Hrvatska liječnička komora pokrenula disciplinski postupak zbog neetičnog i nekolegijalnog ponašanja, kažu na upit Net.hr-a iz Ministarstva.

Na navode o mobingu, ministrica Irena Hrstić ističe, da je za takve situacije nadležna ovlaštena osoba za zaštitu prava radnika u navedenoj ustanovi, odnosno druga nadležna tijela koja se bave ovakvim pritužbama, a u ovom slučaju to je Hrvatska liječnička komora (HLK), kao neovisno tijelo za odlučivanje.

"Radni odnosi u zdravstvenim ustanovama uređeni su općim propisima o radu. Uloga zdravstvene inspekcije i nadzora pri Ministarstvu primarno je provjera zakonitosti rada i utvrđivanje eventualnih stručnih pogrešaka", poručuje ministrica Irena Hrstić na naš upit.

Ravnateljica: 'Posao obavljam stručno'

Cijeli slučaj za Net.hr komentirala je i prozvana ravnateljice OB Karlovac, dr. med. Ivana Kovačić. Poručuje da će aktivno sudjelovati u postupku koji će voditi Hrvatska liječnička komora.

"Uvjerena sam da ću dokazati kako posao ravnateljice Opće bolnice Karlovac obavljam stručno, profesionalno i savjesno, pridržavajući se najviših standarda medicinske etike te njegujući pošten i kolegijalan odnos prema kolegama. Kao liječnici s više od 25 godina iskustva u radu s pacijentima, u fokusu će mi uvijek biti pacijenti, njihovo zdravlje i pravo na kvalitetnu i pravodobnu zdravstvenu uslugu", rekla je.

Kovačić je i demantirala navode da su protiv nje podignute sudske tužbe za mobing. "Budući da se u priopćenju HUBOL-a navode sudske tužbe za mobing, koristim priliku da te navode demantiram, jer niti jedna sudska tužba za mobing nije podnesena", rekla je Kovačić.

Kakva sankcija prijeti ravnateljici?

Svoje stajalište ravnateljica karlovačke bolnice dokazivat će pred Časnim sudom HLK pred kojim će se voditi rasprava. Također, kako nam pojašnjavaju iz Hrvatske liječničke komore, Časni sud nakon rasprave donosi odluku o odgovornosti prijavljenog liječnika, odnosno liječnik se oslobađa odgovornosti ili se proglašava odgovornim.

Iz Hrvatske liječničke komore za Net.hr otkrili su kakva sankcija prijeti ravnateljici karlovačke bolnice ako se dokaže njena odgovornost.

"Za lakše disciplinske povrede, liječniku se može izreći opomena ili novčana kazna, a za teže disciplinske povrede ukor, javni ukor, novčana kazna, privremeno oduzimanje licence tj. odobrenja za samostalan rad (uvjetno ili bezuvjetno) ili trajno oduzimanje licence. Za teže disciplinske povrede može se privremeno ili trajno ograničiti licenca s obzirom na opseg i vrstu poslova kojima se liječnik smije baviti", poručuju iz HLK.

'Pomest ću pod s tobom'

Podsjetimo, saga oko ravnateljice karlovačke bolnice digla se još prošlog ljeta kada je Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) tražila izvanredni nadzor Ministarstva zdravstva u karlovačkoj bolnici. Oštro su osudili teško narušene profesionalne odnose i upozoravali na neprimjerenu razinu upravljanja u Općoj bolnici Karlovac.

Tada su u javnosti procurile informacije kako se u bolnici u Karlovcu već dulje događa sustavna degradacija liječničke profesije uz kršenje zakonskih prava liječnika i izravnu štetu pacijentima.

Pročelnica Službe za internističke djelatnosti OB Karlovac, Zrinka Boljkovac tada je za RTL Danas otkrila zastrašujuće detalje bahatog odnosa ravnateljice prema liječnicima. "Minimalno 50 posto ljudi koji su otišli, ona je tu odluku ubrzala svojim ponašanjem, od psovki, vike, nazivanja kolega pogrdnim imenima, rečenice 'tamo ti je rampa' i 'pomest ću pod s tobom'", rekla je Boljkovac.

Bolnicu napustilo najmanje 20 specijalista

HUBOL je iznio podatake kako u posljednje dvije godine karlovačku bolnicu napustilo najmanje 20 specijalista. Bolnica je pet mjeseci bila bez predsjednika Stručnog vijeća i redovitih sjednica, iako Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Statut bolnice propisuju jednu sjednicu mjesečno. Neki odjeli i službe nemaju voditelje ili zamjenike voditelja jer liječnici odbijaju preuzeti funkcije, a nitko se ne prijavljuje na pojedine natječaje za specijalizaciju.

"Devet je liječnika u posljednjih godinu dana prijavilo ravnateljicu Ivanu Kovačić Povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika zbog mobinga. Četvero liječnika su ravnateljicu prijavila Časnom sudu HLK-a zbog kršenja Kodeksa medicinske etike. Dvoje liječnika bilo je primorano dignuti sudsku tužbu protiv bolnice zbog kršenja njihovih radnih prava.

Ravnateljica nekolegijalno i neprofesionalno komunicira s kolegama, naziva pogrdnim imenima, prijeti, ima dvostruke kriterije, protupravno suspendira i donosi odluke u suprotnosti s mišljenjem unutarnjeg nadzora. Jasno je da se radi o dubokoj krizi povjerenja i teško narušenoj profesionalnoj klimi u bolnici", priopćili su iz HUBOL-a.

Nema potrebe za izvanrednim nadzorom

Ministrica zdravstva Irena Hrstić kazala je tada da ne vidi potrebu za izvanrednom zdravstvenom inspekcijom u karlovačkoj bolnici te je istaknula da je slučaj, na koji je upozorila Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL), već riješen na sjednici Upravnog vijeća.

"Prema mojim saznanjima, radi se o prijeporu između ravnateljice i zaposlenice bolnice. Pitanje materijalnog prava u nadležnosti je uprave bolnice i zato Ministarstvo nije smatralo da treba slati inspekciju. Taj je slučaj riješen i završen na razini Upravnog vijeća bolnice", rekla je ministrica.

Dodala je da kako predstavnik Ministarstva zdravstva sudjeluje u radu Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac te da ima direktne informacije i od njega i od ravnateljice.

