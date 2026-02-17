Strašne scene: Djevojka udarila glavom o zid, studentima vikali da su 'ustaše'

Studenti niškog Elektroničkog fakulteta u blokadi reagirali su na strašne scene nasilja od sinoć u Novom Sadu kada su pristalice vladajuće Srpske narodne stranke (SNS) napali njihove kolege.

Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se kako muškarci, uglavnom u crnim jaknama i kapuljačama na glavi, pristalice SNS-a, guraju djevojku uza zid. U jedno trenutku od siline guranja ona pada i udara glavom o zid.

Djevojci na podu prišao je mladić kako bi joj pomogao, međutim jedan od napadača i njega je gurnuo svom snagom, pa je mladić udario u zid.

U konačnici ju je uspio podići sa zemlje i odvesti je s tog mjesta.

"Za manje od mjesec dana ćeš kupiti ružu i odnijeti je kući ženskoj osobi koju imaš u životu za Dan žena. Potrudi se da joj usput i ispričaš kako si 16. veljače bez ikakvog osjećaja udario djevojci glavu o zid", napisali su ogorčeni studenti na društvenoj mreži X.

Za manje od mesec dana ćeš kupiti ružu i odneti je kući ženskoj osobi koju imaš u životu za 8. mart.

Potrudi se da joj usput i ispričaš kako si 16. februara bez ikakvog osećaja udario devojci glavu o zid. pic.twitter.com/lXDMK9WxMT — Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu u blokadi (@elfakublokadi) February 16, 2026

U ponedjeljak navečer pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića napali su grupu studenata na Pozorišnom trgu, prenosi Nova.rs. Tijekom skupa ozlijeđene su najmanje tri osobe.

'Skočili su na mene, gurali i šutali me'

Inače, potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić objavila je ime jednog od napadača na studente sa sinoćnog skupa "Indeks za studente".

"Ovaj u zelenoj majici s kapuljačom što šamara studente je robijaš Gorski Matović. Istog su i u kolovozu izveli na Novosađane", napisala je u objavi.

Ovaj u zelenom duksu sa kapuljačom što šamara studente je robijaš Gorski Matović.

Istog su i u avgustu izveli na Novosađane. https://t.co/TVZzSTxB78 pic.twitter.com/jDOyZEf7o0 — Marinika Tepić (@MarinikaTepic) February 16, 2026

Napad se dogodio ispred Srpskog narodnog kazališta, gdje je održana svečana akademija povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske.

Vijesti.me prenose da su pristalice vlasti studentima dovikivali da su "ustaše" i da im se "ne obraćaju na hrvatskom". Navodno su fizički napali studenta i novinara portala "Razglas news" Žarka Bogosavljevića.

Studenta Filozofskog fakulteta udarili su više puta u lice i razbili mu glavu.

"Skočili su na mog kolegu, ja sam ga skočila obraniti. Nakon toga su muškarci skočili na mene, psovali su, krenuli me gurati i šutati", rekla je jedna studentica.

