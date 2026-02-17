Strašne scene: Djevojka udarila glavom o zid, studentima vikali da su 'ustaše'
Napad se dogodio ispred Srpskog narodnog kazališta, gdje je održana svečana akademija povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske
Studenti niškog Elektroničkog fakulteta u blokadi reagirali su na strašne scene nasilja od sinoć u Novom Sadu kada su pristalice vladajuće Srpske narodne stranke (SNS) napali njihove kolege.
Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se kako muškarci, uglavnom u crnim jaknama i kapuljačama na glavi, pristalice SNS-a, guraju djevojku uza zid. U jedno trenutku od siline guranja ona pada i udara glavom o zid.
Djevojci na podu prišao je mladić kako bi joj pomogao, međutim jedan od napadača i njega je gurnuo svom snagom, pa je mladić udario u zid.
U konačnici ju je uspio podići sa zemlje i odvesti je s tog mjesta.
"Za manje od mjesec dana ćeš kupiti ružu i odnijeti je kući ženskoj osobi koju imaš u životu za Dan žena. Potrudi se da joj usput i ispričaš kako si 16. veljače bez ikakvog osjećaja udario djevojci glavu o zid", napisali su ogorčeni studenti na društvenoj mreži X.
U ponedjeljak navečer pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića napali su grupu studenata na Pozorišnom trgu, prenosi Nova.rs. Tijekom skupa ozlijeđene su najmanje tri osobe.
'Skočili su na mene, gurali i šutali me'
Inače, potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić objavila je ime jednog od napadača na studente sa sinoćnog skupa "Indeks za studente".
"Ovaj u zelenoj majici s kapuljačom što šamara studente je robijaš Gorski Matović. Istog su i u kolovozu izveli na Novosađane", napisala je u objavi.
Napad se dogodio ispred Srpskog narodnog kazališta, gdje je održana svečana akademija povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske.
Vijesti.me prenose da su pristalice vlasti studentima dovikivali da su "ustaše" i da im se "ne obraćaju na hrvatskom". Navodno su fizički napali studenta i novinara portala "Razglas news" Žarka Bogosavljevića.
Studenta Filozofskog fakulteta udarili su više puta u lice i razbili mu glavu.
"Skočili su na mog kolegu, ja sam ga skočila obraniti. Nakon toga su muškarci skočili na mene, psovali su, krenuli me gurati i šutati", rekla je jedna studentica.
