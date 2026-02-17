FREEMAIL
SNIMKE IZ SRBIJE /

Strašne scene: Djevojka udarila glavom o zid, studentima vikali da su 'ustaše'

Strašne scene: Djevojka udarila glavom o zid, studentima vikali da su 'ustaše'
Foto: Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu u blokadi, X/studenti.flv, Instagram

Napad se dogodio ispred Srpskog narodnog kazališta, gdje je održana svečana akademija povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske

17.2.2026.
10:41
Dunja Stanković
Studenti Elektronskog fakulteta u Nišu u blokadi, X/studenti.flv, Instagram
Studenti niškog Elektroničkog fakulteta u blokadi reagirali su na strašne scene nasilja od sinoć u Novom Sadu kada su pristalice vladajuće Srpske narodne stranke (SNS) napali njihove kolege. 

Na snimci koja kruži društvenim mrežama vidi se kako muškarci, uglavnom u crnim jaknama i kapuljačama na glavi, pristalice SNS-a, guraju djevojku uza zid. U jedno trenutku od siline guranja ona pada i udara glavom o zid. 

Djevojci na podu prišao je mladić kako bi joj pomogao, međutim jedan od napadača i njega je gurnuo svom snagom, pa je mladić udario u zid. 

U konačnici ju je uspio podići sa zemlje i odvesti je s tog mjesta. 

"Za manje od mjesec dana ćeš kupiti ružu i odnijeti je kući ženskoj osobi koju imaš u životu za Dan žena. Potrudi se da joj usput i ispričaš kako si 16. veljače bez ikakvog osjećaja udario djevojci glavu o zid", napisali su ogorčeni studenti na društvenoj mreži X. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U ponedjeljak navečer pristalice predsjednika Srbije Aleksandra Vučića napali su grupu studenata na Pozorišnom trgu, prenosi Nova.rs. Tijekom skupa ozlijeđene su najmanje tri osobe. 

'Skočili su na mene, gurali i šutali me'

Inače, potpredsjednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić objavila je ime jednog od napadača na studente sa sinoćnog skupa "Indeks za studente".  

"Ovaj u zelenoj majici s kapuljačom što šamara studente je robijaš Gorski Matović. Istog su i u kolovozu izveli na Novosađane", napisala je u objavi. 

Napad se dogodio ispred Srpskog narodnog kazališta, gdje je održana svečana akademija povodom 200 godina od osnivanja Matice srpske. 

Vijesti.me prenose da su pristalice vlasti studentima dovikivali da su "ustaše" i da im se "ne obraćaju na hrvatskom". Navodno su fizički napali studenta i novinara portala "Razglas news" Žarka Bogosavljevića. 

Studenta Filozofskog fakulteta udarili su više puta u lice i razbili mu glavu. 

"Skočili su na mog kolegu, ja sam ga skočila obraniti. Nakon toga su muškarci skočili na mene, psovali su, krenuli me gurati i šutati", rekla je jedna studentica. 

SrbijaNapadStudentiAleksandar Vučić
