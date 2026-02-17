FREEMAIL
Na rođendanu Ive Todorić svu pažnju ukrala šogorica Milica: Evo u čemu se pojavila na proslavi

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Osim brojnih prijatelja, proslavi 50. rođendana Ive Todorić prisustvovala je i njezina šogorica Milica Mihajlović, supruga Ivinog brata Ivana koju nemamo priliku često vidjeti u javnosti, a koja je ovaj put posebno zablistala

17.2.2026.
10:39
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
Poduzetnica Iva Todorić, poznata po svom Instagram profilu "Srculence", nedavno je sa svojim pratiteljima podijelila intiman uvid u proslavu svog jubilarnog 50. rođendana. Emotivnom objavom otkrila je djelić atmosfere s glamurozne zabave koja je, sudeći po snimci, bila ispunjena ljubavlju, prijateljstvom i prepoznatljivom ružičastom estetikom koja je postala njezin zaštitni znak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Srculence (@srculence___)

"Pauziran trenutak na polovici života", napisala je Todorić u opisu objave. "Okružena ljudima koje volim, koji me vole, sve je rozo, prepuno srca, pjesma i ples, ljubav. Hvala svima koji su dan ljubavi proslavili sa mnom i obilježili mojih 50.", dodala je, aludirajući na to da je zabava imala posebnu simboliku. 

Šogorica ukrala svu pažnju

Osim brojnih prijatelja, proslavi 50. rođendana Ive Todorić prisustvovala je i njezina šogorica Milica Mihajlović, supruga Ivinog brata Ivana koju nemamo priliku često vidjeti u javnosti, a koja je ovaj put posebno zablistala. 

Na rođendanu Ive Todorić svu pažnju ukrala šogorica Milica: Evo u čemu se pojavila na proslavi
Foto: Instagram

Naime, Milica je za svečanu proslavu odjenula elegantnu kreaciju naše proslavljene dizajnerice Matije Vuice, a šljokičasta haljina dodatno je naglasila vitku liniju bivše manekenke. Fotografijama lijepe Milice pohvalila se i sama dizajnerica koja je iste podijelila putem svog Instagram profila.

Na rođendanu Ive Todorić svu pažnju ukrala šogorica Milica: Evo u čemu se pojavila na proslavi
Foto: Instagram

Zajedno od 2009. godine

Inače, Ivan Todorić i Milica Mihajlović danas su ponosni roditelji troje djece, sina Vida i kćeri Arije i Mile. Upoznali su se 2009. godine u New Yorku, gdje je ona nosila modnu reviju, a on boravio poslovno. Romansu su brzo počeli, no svoju ljubav zasad nisu odlučili okruniti brakom. Iste godine Milica je u Zagrebu upoznala i obitelj Todorić, a tijekom duge veze imali su i prekid od nekoliko mjeseci. Unatoč razdvojenosti Milica i Ivan ponovno su se pomirili u studenom 2013. godine, na proslavi njezina rođendana i od tada su nerazdvojni.

 

 

