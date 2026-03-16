Iran usred rata ipak ide na SP? Stigla nova poruka iz Azije

Iranska nogometna reprezentacija unatoč ratu koji bjesni u njihovoj državi i dalje planira nastupiti na Svjetskom prvenstvu koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja u SAD-u, Meksiku i Kanadi, objavila je Azijska nogometna konfederacija (AFC).

Prošloga tjedna dolazile su kontradiktorne informacije vezane za nastup Irana na SP, prvo je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino kazao kako mu je američki predsjednik Donald Trump rekao kako su Iranci dobrodošli na SP, potom je iranski ministar sporta izjavio kako ne postoji način da Iran zaigra na SP zbog rata, a onda je i Trump u četvrtak upozorio iransku reprezentaciju kako bi im u slučaju nastupa na SP mogli biti "ugroženi sigurnost i životi".

"Koliko mi znamo, Iran će igrati na SP. Nema nikakvih informacija o tome kako ne bi željeli nastupiti. Iran ima odličnu reprezentaciju i nadamo se kako će riješiti svoje probleme i sudjelovati na prvenstvu", kazao je glavni tajnik AFC-a Windsor Paul John.

Iran bi na SP trebao igrati u skupini G s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom, a dva susreta na programu su u Los Angelesu te jedan u Seattleu.

