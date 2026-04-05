Ginny iz Harryja Pottera objavila da čeka drugo dijete: Malo tko bi je danas prepoznao

Britanska glumica Bonnie Wright (35), koju publika najbolje pamti po ulozi Ginny Weasley u filmskom serijalu o Harryju Potteru, na Uskrs je sa svojim pratiteljima podijelila sretnu vijest. Na svom Instagram profilu objavila je da ona i suprug Andrew Lococo očekuju svoje drugo dijete, koje bi na svijet trebalo stići najesen ove godine.

Glumica je radosnu vijest objavila uz dvije fotografije koje odišu obiteljskom toplinom i mirom. Na slikama Bonnie sjedi na kauču u svom domu, a u krilu joj odmara njezin prvi sin, Elio. Kroz veliki prozor vidi se pogled na vodu, a glumica u ležernoj odjeći nježno mazi sina dok joj se ispod podignute majice nazire trudnički trbuh. Na prvoj fotografiji sanjivo gleda u daljinu, dok na drugoj s toplim osmijehom promatra sina. Cijela scena odiše spokojem i intimom, stvarajući savršenu pozadinu za veliku najavu.

"Dvoje djece u mom krilu. Naš drugi mali zemljanin pridružuje nam se ove jeseni!", napisala je Wright u opisu objave. Njezine riječi odmah su izazvale lavinu pozitivnih reakcija, a odjeljak za komentare ispunile su čestitke obožavatelja i prijatelja koji su s oduševljenjem dočekali vijest o prinovi u obitelji.

Nova generacija čarobnjaka i život u skladu s prirodom

Ovo je drugo dijete za Bonnie i njezinog supruga, američkog poduzetnika Andrewa Lococa, s kojim se vjenčala u ožujku 2022. godine. Njihov prvi sin, Elio Ocean, rođen je u rujnu 2023. godine. Termin "zemljanin" (eng. earthling), koji glumica dosljedno koristi za svoju djecu, nije slučajan. Wright je godinama strastvena aktivistica za zaštitu okoliša, a 2022. godine objavila je i knjigu Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet (Nježno: Koraci za brigu o sebi i planetu).

Njezina posvećenost održivom životu očituje se i u roditeljstvu, a uskoro planira pokrenuti i platformu "Hello Earthling Kids Club", namijenjenu djeci od tri do šest godina s aktivnostima u prirodi. Dolazak drugog djeteta u obitelj Wright Lococo nastavlja i trend koji obožavatelji serijala od milja nazivaju stvaranjem "stvarne sljedeće generacije" Harryja Pottera. Naime, i njezini kolege Daniel Radcliffe (Harry Potter) i Rupert Grint (Ron Weasley) nedavno su postali očevi, što izaziva nostalgiju i radost među fanovima koji su odrasli gledajući ih na velikom platnu. Za mnoge, vijesti o vjenčanjima i djeci glavnih glumaca predstavljaju dirljiv nastavak priče izvan Hogwartsa.

Unatoč novim životnim ulogama, Wright je i dalje povezana sa svijetom koji ju je proslavio. Nedavno je izjavila kako se nada da će nadolazeća HBO serija o Harryju Potteru dati više prostora za razvoj lika Ginny Weasley, što je, prema njezinom mišljenju, nedostajalo u filmovima.

