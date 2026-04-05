Toggle password visibility
Toggle password visibility
MA TO, LABUDE! /

Budimir ponovno zabio na teškom gostovanju: Ante gigante treća strijela La Lige

Budimir ponovno zabio na teškom gostovanju: Ante gigante treća strijela La Lige
Foto: Ricardo Larreina/Shutterstock Editorial/Profimedia

Budimir je mirno realizirao kazneni udarac i postigao svoj 15. gol u ovoj sezoni

5.4.2026.
23:12
Hina
U posljednjoj utakmici nedjeljnog programa 30. kola španjolske La Lige Alaves i Osasuna su odigrali 2-2, a hrvatski reprezentativac Ante Budimir ponovno je zatresao mrežu.

Gosti iz Pamplone poveli su već u 4. minuti pogotkom Valentina Rosiera, a izjednačio je u 44. minuti Toni Martinez.

Osasuna je još jednom povela u 80. minuti, kad je Ante Budimir mirno realizirao kazneni udarac i postigao svoj 15. gol u ovoj sezoni La Lige i sam došao na treće mjesto ljestvice strijelaca.

Na isti je način Alaves po drugi put izjednačio i osvojio bod, a precizan je s "bijele točke" u prvoj minuti dodatka bio Lucas Boye.

Osvojenim bodom Osasuna ih je sada skupila 38 i probila se do devetog mjesta na ljestvici, preskočivši zbog gol-razlike Espanyol i Athletic Bilbao s kojima se bodovno izjednačila. Alaves je s 32 boda ostao na 15. poziciji, ali samo tri boda iznad zone ispadanja. 

Vodeća Barcelona ima 76 bodova i od jučer "bježi" drugoplasiranom Real Madridu sedam bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Gregurina: Pogledajte sporni gol Gorice zbog kojeg su u Varaždinu potpuno 'poludjeli' na suca Kolarića

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike