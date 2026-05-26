Imala je slavu, ljepotu i novac, a danas kopa po smeću: Šokantni prizori nekadašnje ljepotice

Nekadašnja američka glumica i fitness model Loni Willison (43) ponovno je viđena na ulicama Beverly Hillsa gurajući kolica u kojima se nalazi gotovo cijeli njezin život. Fotografije koje su posljednjih godina obišle svijet prikazuju ženu koju je nekada krasio glamur holivudske scene, a danas preživljava pretražujući kontejnere u potrazi za hranom i odjećom.

Loni Willison javnosti je bila poznata po pojavljivanjima u američkim televizijskim emisijama i fitness časopisima, a dodatnu medijsku pažnju privukla je tijekom braka s glumcem Jeremyjem Jacksonom, zvijezdom popularne serije Baywatch. No, iza svjetala reflektora skrivali su se ozbiljni osobni problemi koji su s vremenom doveli do potpunog životnog sloma.

Odbijala stručnu pomoć

Prema pisanju stranih medija, Loni se godinama bori s mentalnim poteškoćama i ovisnošću, zbog čega je izgubila posao, dom i kontakt s bliskim ljudima. Iako su joj prijatelji i humanitarne organizacije više puta pokušali pomoći, ona je navodno često odbijala smještaj i stručnu pomoć.

Danas živi na ulici i većinu dana provodi skupljajući stvari koje može ponovno iskoristiti ili prodati. Svjedoci tvrde da često pretražuje kontejnere kako bi pronašla hranu, odjeću i osnovne potrepštine za preživljavanje.

Njezina priča snažan je podsjetnik koliko život može biti nepredvidiv, čak i za osobe koje su nekada živjele pod svjetlima Hollywooda.