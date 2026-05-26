LUDILO /

Škoti odaju počast: Legendarni pogodak 'škaricama' ovjekovječen na novoj novčanici!

Foto: Andrew Milligan, PA Images/Alamy/Profimedia

U čast povratka Škotske na Svjetsko prvenstvo, Banka Škotske predstavila je novčanicu s McTominayevim udarcem

26.5.2026.
13:10
Hina
Andrew Milligan, PA Images/Alamy/Profimedia
Pogodak "škaricama" škotskog veznjaka Scotta McTominayja u pobjedi 4-2 protiv Danske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine završio je na novčanici od 20 funta.

Pobjeda protiv Danske bila je ključna u borbi škotske vrste za plasman na World Cup koji su čekali od 1998. godine.

Put prema pobjedi otvorio je upravo veznjak Napolija sjajnim golom "škaricama" u trećoj minuti susreta igranog na Hampden Parku.

U čast povratka Škotske na Svjetsko prvenstvo, Banka Škotske predstavila je novčanicu s McTominayevim udarcem i to u samo 100 prigodnih primjeraka.

"Trenuci poput tog pripadaju svima koji prate momčad, tako da je vidjeti svoj gol na škotskoj novčanici nevjerojatno poseban osjećaj. Sve je ovo pomalo nadrealno i jednostavno sam iznimno ponosan," rekao je McTominay za BBC.

"Želimo otići na Svjetsko prvenstvo i pokazati se na sjajan način te svima pokazati da je Škotska stvarno dobra momčad," dodao je.

Škotska je u skupini C s Haitijem, Marokom i Brazilom.

"Scottov udarac iznad glave smatra se jednim od najvećih golova nacije ikad. Bila je privilegija raditi s njim kako bismo ga oživjeli na tako jedinstven način," dodala je predsjednica škotskog Izvršnog odbora Bank of Scotland Emma Noble.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
