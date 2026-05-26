Škoti odaju počast: Legendarni pogodak 'škaricama' ovjekovječen na novoj novčanici!

Pogodak "škaricama" škotskog veznjaka Scotta McTominayja u pobjedi 4-2 protiv Danske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine završio je na novčanici od 20 funta.

Pobjeda protiv Danske bila je ključna u borbi škotske vrste za plasman na World Cup koji su čekali od 1998. godine.

Put prema pobjedi otvorio je upravo veznjak Napolija sjajnim golom "škaricama" u trećoj minuti susreta igranog na Hampden Parku.

U čast povratka Škotske na Svjetsko prvenstvo, Banka Škotske predstavila je novčanicu s McTominayevim udarcem i to u samo 100 prigodnih primjeraka.

"Trenuci poput tog pripadaju svima koji prate momčad, tako da je vidjeti svoj gol na škotskoj novčanici nevjerojatno poseban osjećaj. Sve je ovo pomalo nadrealno i jednostavno sam iznimno ponosan," rekao je McTominay za BBC.

"Želimo otići na Svjetsko prvenstvo i pokazati se na sjajan način te svima pokazati da je Škotska stvarno dobra momčad," dodao je.

Škotska je u skupini C s Haitijem, Marokom i Brazilom.

"Scottov udarac iznad glave smatra se jednim od najvećih golova nacije ikad. Bila je privilegija raditi s njim kako bismo ga oživjeli na tako jedinstven način," dodala je predsjednica škotskog Izvršnog odbora Bank of Scotland Emma Noble.