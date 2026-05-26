Iznajmljivači u Dalmaciji već povećali cijene, Michael iz Irske: 'Šesto eura za tri noći'

Apel ministra turizma da spuste cijene 10 do 20 posto, iznajmljivači na obali nisu poslušali. Prvi veliki val turista već je stigao u Dalmaciju, a mnoge su dočekale čak i više cijene. Je li buking zbog toga lošiji?

U Dalmaciji odmara već 50 tisuća turista. Od toga 12 tisuća u Splitu, gdje su za jedno noćenje morali odvojiti minimalno 90 eura. I dobro su prošli.

"Šesto eura za tri noći. Skupo je, ali ne previše jer smo u centru grada pa smo to i očekivali. Lijepo je, divno mjesto i sretni smo", kaže Michael iz Irske.

"Za dvije noći, mislim 300 eura", kaže Bettina iz Njemačke. Na pitanje, je li joj to skupo i što misli o cijeni, kaže: "Je, skupo je!"

Otto iz Estonije kaže da je za četiri osobe platio 350 eura za dvije noći. Na pitanje, je li mu to skupo, kaže: "Bilo bi lijepo da je jeftinije."

Neki su već zabrinuti

Iako vrhunac sezone još nije stigao, turistima su već sada noćenja skupa. Pojedini iznajmljivači, unatoč glasnim apelima i ministra turizma i premijera, već su povećali cijene.

Ante Glavaš, dopredsjednik Hrvatske Udruge obiteljskog smještaja, kaže: "Prateći situaciju na terenu, vidimo da neki stvarno podižu cijene, međutim pitanje je hoće li se to i kada popuniti. Ono što mi znamo je da je veliki broj iznajmljivača ostao na razini prošle godine. Nije došlo do nekih velikih odstupanja."

Iako Splitsko-dalmatinska županija broji 2 posto dolazaka i 1 posto noćenja više - mali iznajmljivači su zabrinuti. Kažu, lipanj za njih nije ni približno bukiran kao prošle godine.

Petar Kedžo, član udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivača, kaže: "Možda je nešto manje. Odnosno usudio bih se reći da je negdje 20 posto buking lošiji. Ove godine imamo otkazivanje letova, znači veliki broj letova su otkazani. Znači, svi moji gosti su trebali doći iz Dubaija, Kine, iz Australije - jednostavno su otkazali prije mjesec ipo dana."

Cijena za vrijeme Ultre i do 1500 eura

Sada se još uvijek može naći povoljan smještaj, ali već u srpnju za vrijeme Ultra festivala očekuje se preko 150 tisuća posjetitelja. Cijena za tri dana noćenja na platformama za iznajmljivanje ide i do 1500 eura.

"Što se tiče same Ultre, ona je naravno uvijek nešto skuplja. Međutim tu treba biti također realan. To su poskupljenja do nekih 20 posto. Sve što bude više, bit će previše!", napominje dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja, Ante Glavaš.

Cijena će ovisiti i lokaciji i uređenosti smještaja.

Iste cijene kao u Španjolskoj i Italiji

Iznajmljivačima je ove godine najvažnije ostati konkurentan susjednim državama, zato će se neovisno o pojedincima koji podižu cijene većina držati realnosti.

"Ako ćemo realno gledati na ostatak Europe, Mi što se tiče smještaja nismo skupi. Mi smo ista cijena kao Španjolska,Italija, ako uspoređujemo isti stan i istu lokaciju", kaže Kedžo.

Glavaš upozorava: "Ako budemo preskupi, naravno da se gosti više neće vratit, ali mislim da su ta vremena iza nas i da su gosti postali puno oprezniji i puno pametniji i pažljivije biraju gdje će i koliko boraviti."

Za sada na suncu i uz more najviše uživaju Nijemci, Britanci i gosti iz SAD-a, no za mjesec dana ove će plaže bit prepune turista iz cijelog svijeta. I svi bi mogli paziti - koliko će potrošiti.