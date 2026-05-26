POTRAGA U ZAGORI /

Josipa je nestala kod Imotskog: Već dva tjedna joj nema ni traga ni glasa

Josipa je nestala kod Imotskog: Već dva tjedna joj nema ni traga ni glasa
Foto: Nestali.hr

U trenutku nestanka je nosila bijelu suknju do koljena s crnim prugama.

26.5.2026.
14:19
Dunja Stanković
Nestali.hr
Splitsko-dalmatinska policija već dva tjedna traga za Josipom Perišić (32) kojoj se svaki trag izgubio u mjestu Donji Proložac.

Djevojka rođena 1994. godine u trenutku nestanka je nosila bijelu suknju do koljena s crnim prugama. 

Visoka je 170 centimetara te ima crnu, ravnu kosu i oči kestenjaste boje.  

Josipa se pretprošle srijede udaljila s adrese prebivališta i od tada traje potraga. 

Policija moli sve koji imaju korisne informacije da im se jave na broj 192 ili obavijeste najbližu policijsku postaju. Korisne detalje građani mogu dostaviti i putem e-maila na [email protected].

NestanakDjevojkaCrna KronikaDonji Proložac
