Josipa je nestala kod Imotskog: Već dva tjedna joj nema ni traga ni glasa

Splitsko-dalmatinska policija već dva tjedna traga za Josipom Perišić (32) kojoj se svaki trag izgubio u mjestu Donji Proložac.
Djevojka rođena 1994. godine u trenutku nestanka je nosila bijelu suknju do koljena s crnim prugama.
Visoka je 170 centimetara te ima crnu, ravnu kosu i oči kestenjaste boje.
Josipa se pretprošle srijede udaljila s adrese prebivališta i od tada traje potraga.
Policija moli sve koji imaju korisne informacije da im se jave na broj 192 ili obavijeste najbližu policijsku postaju. Korisne detalje građani mogu dostaviti i putem e-maila na [email protected].