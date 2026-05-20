Ove europske zemlje privlače najviše turista: Među top 10 našla se i Hrvatska

Unatoč sve češćim upozorenjima na negativne posljedice masovnog turizma, Europa i dalje ostaje najprivlačnija turistička regija na svijetu. Milijuni putnika i dalje biraju europske gradove, obalu i poznata turistička središta, a najnoviji podaci otkrivaju koje zemlje bilježe najveći broj stranih gostiju i turističkih noćenja. Prema podacima Europske komisije, među deset najposjećenijih država svijeta nalazi se čak šest europskih zemalja. Na samom vrhu europske ljestvice i dalje je Španjolska, slijede Italija, Turska, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Podaci Eurostata i britanskog Ureda za nacionalnu statistiku, koje je objavio VisitBritain, pokazuju da je tijekom 2025. godine u Europi ostvareno više od 1,5 milijardi turističkih noćenja. Riječ je o nastavku snažnog rasta turističkog sektora koji traje desetljećima. Za usporedbu, 1950. godine u Europi je zabilježeno tek 25 milijuna noćenja stranih turista.

Turistička industrija nastavlja rasti unatoč gospodarskim neizvjesnostima i globalnim krizama. Prema procjenama Svjetskog vijeća za putovanja i turizam, sektor bi tijekom 2026. godine trebao rasti brže od ukupnog svjetskog gospodarstva, a očekuje se i da će osiguravati oko 376 milijuna radnih mjesta diljem svijeta, piše Euronews.

Španjolska uvjerljivo vodi

Španjolska je tijekom 2025. godine ostvarila gotovo 330 milijuna noćenja stranih turista te tako ponovno potvrdila status vodeće turističke destinacije Europe. Na drugom mjestu nalazi se Italija s nešto manje od 265 milijuna noćenja.

Turska i Francuska također su prošle godine privukle više od 150 milijuna međunarodnih noćenja, dok je Ujedinjeno Kraljevstvo, unatoč izlasku iz Europske unije, ostalo među najposjećenijim europskim državama.

Među deset najpopularnijih turističkih destinacija nalaze se još Grčka, Austrija, Hrvatska, Njemačka i Nizozemska.

Sunce i more glavni aduti

Velik broj turista i dalje najviše privlače mediteranske zemlje poznate po toploj klimi, dugoj obali i razvijenoj turističkoj infrastrukturi. Španjolska, Italija, Grčka i Hrvatska desetljećima su među najtraženijim ljetnim destinacijama zahvaljujući plažama, gastronomiji, kulturnoj baštini i velikom broju turističkih sadržaja.

Iako se posljednjih godina, osobito u Španjolskoj i Italiji, sve češće organiziraju prosvjedi protiv masovnog turizma, interes stranih gostiju ne slabi. Brojni turisti i dalje biraju poznata obalna odredišta i povijesne gradove. Francuska pritom ne privlači posjetitelje samo Parizom. Tijekom ljeta velik broj turista odlazi na Azurnu obalu i u Provansu, dok su francuske Alpe među najpopularnijim zimskim destinacijama u Europi.

Austrija je također zadržala status jednog od vodećih europskih odredišta za zimski turizam, dok je Hrvatska s više od 85 milijuna noćenja stranih turista ponovno potvrdila važnu poziciju na europskoj turističkoj karti, ponajviše zahvaljujući jadranskoj obali.

Najposjećenije europske zemlje prema broju noćenja stranih turista:

Španjolska – 329,7 milijuna noćenja Italija – 264,7 milijuna noćenja Turska – 154,8 milijuna noćenja Francuska – 150,7 milijuna noćenja Ujedinjeno Kraljevstvo – 149,8 milijuna noćenja Grčka – 130,9 milijuna noćenja Austrija – 97 milijuna noćenja Hrvatska – 85,6 milijuna noćenja Njemačka – 83,6 milijuna noćenja Nizozemska – 64,3 milijuna noćenja

