Putujte kao profesionalac: Ovih 11 stvari agenti s izlaza za let nikada ne bi napravili

Posao u zrakoplovnoj industriji pruža dublji uvid u to kako putovanje zrakoplovom zaista funkcionira. To vrijedi za pilote i stjuardese, ali i za osoblje na zemlji - poput agenata na izlazu za ukrcaj, takozvanih "gate agenata". Oni su na prvoj liniji, suočeni sa svime, od putnika koji paničare do promjena izlaza u zadnji čas, što im daje jedinstvenu perspektivu o tome kako putovati bez stresa.

"Biti agentica na izlazu potpuno je promijenilo moju perspektivu kod putovanja", kaže Natasha Brown, agentica United Airlinesa.

11 stvari koje agenti na izlazu za let nikada ne bi napravili

Na temelju iskustava, ona i njezini kolege pobrojali su koje stvari uvijek izbjegavaju kad se i sami nađu u ulozi putnika.

1. Ne stvaraju gužvu ispred izlaza

Jedna od najvećih pogrešaka koje putnici rade jest stvaranje gužve oko izlaza puno prije nego što je njihova grupa pozvana. "Nikada ne stojim blizu izlaza prije nego što prozovu moju grupu za ukrcaj", kaže bivša agentica American Airlinesa, Carla Rosado. "Stvarno nema smisla čekati i zakrčiti prostor, to samo čini proces kaotičnijim za sve."

2. Ne ometaju agenta čim se pojavi za pultom

Iskusni agenti znaju da žurba ne pomaže. To uključuje i izbjegavanje prilaska agentu čim se pojavi za pultom. Potrebno im je vrijeme da se prijave u više složenih sustava, provjere sjedala i pripreme sve za ukrcaj na vrijeme. Prekidanje u tim ključnim prvim minutama može usporiti važne pripremne zadatke, a time i sam ukrcaj u zrakoplov.

3. Ne traže promjenu sjedala u zadnji čas

Agenti su svjesni da su tijekom ukrcaja pod velikim pritiskom, zato Brown nikada ne prilazi agentu tražeći promjenu sjedala u zadnji tren. "Do trenutka kad ukrcaj počne, agenti upravljaju s više prioriteta istovremeno. Komuniciramo s kabinskim osobljem, pilotima, ekipama na pisti i operativcima, a sve to dok radimo protiv sata koji otkucava." Ona naglašava da većina zrakoplovnih aplikacija danas omogućuje putnicima da sami promijene sjedala prije početka ukrcaja.

4. Strogo poštuju pravila o ručnoj prtljazi

Agentima je jasno da je pravilo "jedan komad ručne prtljage i jedan osobni predmet" svetinja. "Znamo da se i mala torbica ili torba oko struka računa kao treći predmet. Čak i ako putujem s nečim malim, pobrinem se da to spremim u ruksak ili ručnu prtljagu prije nego što uopće priđem izlazu", objašnjava Brown.

5. Ne svađaju se oko prostora za prtljagu

Svađa oko prostora za pretinac iznad glave također je besmislena. Ako više nema mjesta, agenti znaju da nema smisla inzistirati te će bez pogovora predati svoju torbu na prijavu kako bi se ukrcala u prtljažnik zrakoplova.

6. Pripremaju dokumente unaprijed

Fizička priprema jednako je važna. Brown kaže da uvijek ima spremne dokumente za ukrcaj. "Pobrinem se da mi je ukrcajna karta već otvorena, bilo na mobitelu ili isprintana i spremna za skeniranje." Ako putuje na međunarodnom putovanju, putovnica joj je otvorena na stranici s fotografijom. To nije znak nestrpljivosti osoblja, već potreba da se red kreće i izbjegnu nepotrebna kašnjenja.

7. Ne pakiraju vrijedne stvari u prtljagu koja se može predati

Nikada ne pakiraju ključne stvari poput lijekova, elektronike ili dragocjenosti u ručnu prtljagu koju bi možda morali predati na izlazu. Svjesni su rizika oštećenja ili gubitka, a pristup prijavljenoj prtljazi tijekom leta je nemoguć.

8. Ne očekuju besplatne usluge

Drew Lee, koji je radio za niskobudžetnu kompaniju Frontier Airlines, kaže da nikada ne bi tražio agenta besplatne dodatke. "Ako želite ili trebate drugačije sjedalo, platite ga. Ljudi uvijek žele sve besplatno." Poslovni model niskobudžetnih prijevoznika temelji se na jeftinijim kartama, dok se zarada ostvaruje na dodatnim uslugama, piše HuffPost.

9. Ne mijenjaju sjedala u zrakoplovu bez pitanja

Jednako je važno ne mijenjati sjedala u zrakoplovu bez prethodne provjere s osobljem. "Mnogi ljudi ne shvaćaju da agenti i stjuardese ponekad moraju potvrditi da je svaki skenirani putnik na svom sjedalu, pa premještanje može stvoriti zbrku i pridonijeti kašnjenjima", upozorava Rosado.

10. Ne krive agente za kašnjenja

Rad na izlazu za ukrcaj naučio je ove profesionalce da agenti ne kontroliraju kašnjenja zbog vremena ili tehničkih problema. Razumiju da vikanje i frustracija usmjerena prema njima neće riješiti situaciju niti ubrzati polazak zrakoplova.

11. Uvijek su strpljivi i ljubazni

Na kraju, sve se svodi na obzirnost. Bivši i sadašnji agenti znaju da strpljenje i ljubaznost čine iskustvo putovanja ugodnijim za sve uključene. Miran i pristojan pristup osoblju koje je pod velikim pritiskom uvijek će donijeti bolje rezultate od nervoze i vikanja.

