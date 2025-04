Tajni kodovi stjuardesa: Riječ na izlasku putnika iz zrakoplova ima skriveno značenje

Stjuardese, kao i mnogi drugi radnici u uslužnoj industriji, često razvijaju vlastite kodove i izraze kako bi diskretno komunicirale o putnicima i događajima tijekom leta.

U mnogim uslužnim zanimanjima, osobito onima koja uključuju izravnu interakciju s ljudima, osoblje smišlja načine za razgovor o tome što se događa bez da putnici to čuju. Na primjer, konobari mogu koristiti izraz "86'd" da označe nešto što je uklonjeno ili ukinuto, nazivaju važnije goste "PX" i mogu vas nazvati "krafnom" ako misle da želite da vas ostave na miru tijekom obroka. Barmeni također koriste izraz "86" i imaju razne druge tajne fraze, često vezane uz privlačnost gostiju.

Slično tome, na kruzerima postoje tajni kodovi koji omogućuju posadi da informiraju jedni druge o važnim situacijama, a da putnici to ne primijete. U zrakoplovima posada koristi iste principe – ako se dogodi nešto ozbiljno, neće vikati da je došlo do kvara ili opasnosti jer bi to izazvalo paniku među putnicima.

Stjuardese također imaju vlastite tajne kodove za trenutke kada putnici izlaze iz aviona. Ove poruke omogućuju im da izraze svoje mišljenja bez da putnici to primijete. No, sada ćeš, zahvaljujući ovom članku, saznati značenje jedne od tih fraza.

Ako čuješ stjuardesu kako ti kaže "cheerio" dok izlaziš iz aviona, možda to nije samo prijateljski pozdrav. Prema riječima nekih stjuardesa, "cheerio" se koristi kako bi se signaliziralo ostatku posade da ih privlačiš. Djelomično zabava leži u tome da zadrže ozbiljan izraz lica dok tajno dijele svoju 'simpatiju' s kolegama.

Jedna je stjuardesa podijelila s Huffington Postom da "cheerio" može značiti da im je putnik ili putnica fizički privlačan. Također su otkrili i druge kodove koje koriste za označavanje atraktivnih putnika. Na primjer, ako spomenu "Bob", to je, kažu, akronim za "Babe On Board".

Biti primijećen od strane stjuardesa može biti mala prečica za bolji doživljaj i ugodniji let. Ako si jedan od rijetkih koji čuje "cheerio" dok izlaziš iz aviona, shvati to kao kompliment, piše Lad Bible.

