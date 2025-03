Novi trend izazvao kaos među putnicima: 'Nemojte ni pokušavati'

Na TikToku se pojavio novi trend koji je ubrzo privukao veliku pažnju, a može ozbiljno ugroziti vaše planove za putovanje koji često donose niz izazova, od pakiranja do prolaska kroz sigurnosne provjere, a najvažniji je dolazak na vrijeme za let. Zbog viralnog trenda događa se da putnici propuste let.

Iako su mnogi barem jednom zakasnili na let, većina putnika nastoji stići u zračnu luku barem sat vremena prije polaska zrakoplova, piše LadBible.

Metoda koja uzrokuje više problema nego koristi

Nova metoda suprotstavlja se tradicionalnom pristupu jer su neki putnici počeli riskirati, pa stignu u zračnu luku u posljednjem trenutku kako bi si olakšali putovanje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glavna ideja ovog viralnog trenda je da putnici u zračnu luku dođu 15 minuta prije zatvaranja putničkog terminala, kako bi provjerili mogu li proći sigurnosnu kontrolu i ukrcati se bez poteškoća, čime štede vrijeme koje bi inače proveli čekajući u zračnoj luci. Ovaj trend postao je vrlo popularan i prikupio je više od 400 milijuna pregleda na TikToku, ali zbog prakticiranja te metode mnogi putnici su propustili svoje letove. Nisu svi pratili pravilo od 15 minuta, već su jednostavno dolazili što su kasnije mogli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedna je žena isprobala ovu metodu te je na TikToku objavila video u kojem je ispričala: "Stigla sam u 10:32, let mi je u 11:15, prošla sam sigurnosnu kontrolu, uzela hranu u McDonald'su i sada čekam na svom gateu. Zato nikada neću dolaziti ranije u zračnu luku."

Međutim, većina pratitelja se nije složila s njenom taktikom i izrazili su zabrinutost zbog potencijalnih posljedica.

"Nemojte to pokušavati kada se radi o međunarodnom letu", napisala je jedna osoba u komentarima, dok je druga dodala "zapamtite da se i gate može promijeniti."

Stručnjaci ne preporučuju ovu metodu. Ako ne želite riskirati gubitak svoje avionske karte, ovaj trend nije prihvatljiv jer vam može stvoriti velike probleme.

POGLEDAJTE GALERIJU

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Od letećih automobila do hologram mašine koja vas smanji i spremi u kutiju: 'AI je svugdje'