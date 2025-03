Zaintrigirala je i Toma Hanksa: Razotkrivena priča o neboderu koji 'skriva šokantnu tajnu'

Premda neboderi i stambene zgrade obično imaju prozore, u mnogim gradovima diljem svijeta postoje nekoliko ohih misterioznih koji ih nemaju. Ovi objekti izazvali su brojne rasprave na internetu, a mnogi se pitaju zašto su bez prozora, dok druge zanima što se zapravo događa unutar njih.

Čak je i američki glumac Tom Hanks postavio to pitanje. Naime, u objavi iz 2017. godine na nekadašnjem Twitteru podijelio je fotografiju s adrese 33 Thomas Streeta u New Yorku uz koju je napisao: "Ovo je najstrašnija zgrada koju sam ikad vidio! Što se događa unutra?"

Neboder bez prozora je jedan od najsigurnijih

Tiktoker Eric Guidry je na društvenoj mreži otkrio pravu funkciju tih zgrada. Ispostavilo se da to nije nadnaravna teorija zavjere, kako su neki pretpostavljali, piše LadBible.

"Ta zgrada u New Yorku nije jedina, zgrade bez prozora su i u San Franciscu, Chicagu, Austinu i na stotinu drugih lokacija smještene na vrlo prometnim mjestima diljem zemlje. Prije nego što smo imali digitalnu telefoniju, linije na vašim telefonima fizički su bile povezane s telefonom osobe na drugom kraju. To je značilo da su nam trebale ove ogromne stanice. Većina tih zgrada koje sam pokazao izgrađena je 70-ih godina ili ranije. To znači da nisu trebali stvarne operatere. I budući ta oprema nije bila osobito osjetljiva na svjetlost, jednostavno su odlučili da neće dodavati prozore", objasnio je Guidry.

Eric je objasnio više o specifičnoj AT&T-ovoj zgradi u New Yorku koja je prikazana u videu na TikToku.

"To je zgrada na 33 Thomas Streetu, koja je poznata kao jedna od najsigurnijih na svijetu. Ima dovoljno plina, vode i električne energije da može raditi neovisno čak dva tjedna i može izdržati nuklearni udar, u razumnim granicama. Iako je većina opreme digitalizirana i više nije potrebna za telefone, i dalje je ključna za infrastrukturu mreže i interneta", rekao je.

Međutim, nekoliko teoretičara zavjere vjeruje da se zgrada koristi kao nadzorna točka Nacionalne sigurnosne agencije (NSA) jer je 2016. godine nevladina organizacija The Intercept tvrdila da postoje uvjerljivi dokazi, uključujući dokumente od zviždača i bivšeg zaposlenika CIA-e i Nacionalne službe sigurnosti SAD-a Edwarda Snowdena, koji upućuju na to da je zgrada korištena kao nadzorna točka pod kodnim nazivom TITANPOINTE.

Prema njihovoj istrazi iz 2016. godine, bivši AT&T-ov inženjer rekao je da postoji "glavni prijelazni sklop" koji "usmjerava sve pozive između SAD-a i drugih zemalja diljem svijeta". Ostale teorije nisu toliko uvjerljive. No ni ova nikada nije dobila potvrdu u stvarnosti.

