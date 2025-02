Stanovnici ovog futurističkog grada život provedu da ne dodirnu tlo: 'Ovo je ludilo'

Za milijune ljudi u najgušće naseljenom gradu na svijetu, postoji vrlo realna šansa da prožive cijeli život, a da ne dodirnu zemljino tlo.

Takozvani "Cyberpunk city", koji se službeno zove Chongqing, nalazi se u jugozapadnoj Kini. Grad je postao viralan na Tik Toku zbog futurističkog izgleda, posebice noću kada se doima kao da je iz filma "Blade Runner". Posebno su impresivne željezničke tračnice koje prolaze kroz zgrade.

Chongqing je jedna od četiri općine pod izravnom upravom središnje narodne vlade, zajedno s Pekingom, Šangajem i Tianjinom. Općina pokriva veliko geografsko područje koje uključuje nekoliko odvojenih urbanih područja, a smješteno je u jugozapadnom dijelu Kine. Chongqing je najveći grad na svijetu po površini, no nema najveće urbano područje. Jedina je kineska općina sa stalnim stanovništvom kojeg ima više od 30 milijuna, a taj broj uključuje i ruralna područja.

Tiktoker "Hugh Chongqing" otkrio je da njegovi sugrađani ponekad provedu većinu života tako da nogama ne dotaknu zemljino tlo. "U Chongqingu nikad ne znamo na kojem smo katu. Čini se kao da sam na normalnom javnom trgu, ulica je tamo, ali ako odemo ovamo, na drugu stranu, nalazimo se na 22. katu", rekao je.

"Ali ako se koristimo liftom na trgu, kaže da smo na 12. katu. Zatim idemo liftom na osmi kat i bit ćemo na ulici… Ulazimo u zgradu s desne strane i kaže da smo na 13. katu. Izlazimo s 13. kata na zgradu do nje i na mostu smo koji se povezuje s drugom zgradom… Onda kada prođemo kroz ovu zgradu, vraćamo se na ulicu", objasnio je.

Trgovi i benzinske postaje na krovovima

Još jedan tiktoker, Jackosn Lu, zacrtao je pronaći zemljino tlo u Chongqingu nakon što je konstatirao da je lako "provesti cijeli život bez dodirivanja zemljine površine".

Tijekom svoje potrage za zemljinim tlom, Jackosn je putovao kroz prizemlja zgrada od 18 katova koje su zapravo 12 katova iznad tla. Kada je došao do onoga za što je mislio da je zemljina površina, brzi pogled u daljinu pokazao mu je da ipak nije.

Sasvim je normalno da se u Chongqingu na krovovima nalaze trgovi, ali i benzinske postaje te druge institucije.

Novinar Guardiana Oliver Wainwright posjetio je Chongqing te je istaknuo: "Ništa vas ne može pripremiti na ovo ludilo".

"Da bih došao do mjesta koja su izgledala kao da su udaljena nekoliko blokova, kretao sam se strmim stubištem koje je vodilo do pokretnih stepenica, zatim preko šetnica do dizala koja su me vozila uz liticu. Žičare su prolazile kraj otvorenih trgova, gdje se ono što sam mislio da je razina tla pokazalo kao krovna terasa poslovnog bloka, koja se spuštala 30 katova u dolinu ispod", otkrio je, a prenosi LADBible.

