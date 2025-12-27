FREEMAIL
SKANDINAVIJA ZAMETENA /

Zimska oluja ostavila tisuće domova bez struje: Na muškarca pala grana i ubila ga

Zimska oluja ostavila tisuće domova bez struje: Na muškarca pala grana i ubila ga
Foto: Profimedia

Ledeno vrijeme također je uzrokovalo velike poremećaje u prometu i otkazivanja trajekata

27.12.2025.
18:19
Hina
Profimedia
Zimska oluja koja je pogodila Skandinaviju ostavila je desetke tisuća kućanstava bez struje u Švedskoj, izvijestile su lokalne vlasti i mediji u subotu. U gradu Sandvikenu, muškarac je poginuo nakon što ga je pogodila pala grana drveta, izvijestila je švedska novinska agencija TT.

Tijekom jutra su u dijelovima zemlje zabilježeni vjetrovi jačine uragana. Oko 40.000 kućanstava ostalo je bez struje u Švedskoj, a otkazane su brojne željezničke linije, priopćila je TT.

Ledeno vrijeme također je uzrokovalo velike poremećaje u prometu i otkazivanja trajekata. Oluja se proširila regijom, pogodivši Finsku, gdje su jaki vjetrovi poremetili zračni promet i uzrokovali nestanke struje. Prekidi opskrbe strujom zabilježeni su i u Norveškoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Stiže oluja stoljeća, ali mnogi se više boje pljački nego čudovišta ako odu u skloništa

SkandinavijaOlujaStrujašvedska
