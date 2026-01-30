Ovaj hotel neodoljivo podsjeća na Titanic: Osoblje i gosti se šale da ne može potonuti

Na obali turske rivijere, u regiji Lara nedaleko od Antalije, nalazi se jedinstveni arhitektonski objekt: hotel Titanic Deluxe Lara. Izgledom vjerna replika slavnog prekooceanskog broda, ovaj luksuzni resort s pet zvjezdica nudi gostima spoj raskoši zlatnog doba putovanja i suvremenog "Ultra All Inclusive" koncepta.

Otvoren 2003. godine, hotel nije samo postao začetnik brenda Titanic hotela, već i pionir tematskih resorta koji danas definiraju obalu Antalije. Njegov ikoničan dizajn i golem uspjeh bili su toliko značajni da je vlasnička grupacija odlučila cijeli svoj hotelski lanac nazvati upravo "Titanic", pretvarajući ovaj projekt u perjanicu globalnog brenda. Među osobljem i gostima često se u šali kaže da je ovo "Titanic koji ne može potonuti", što savršeno opisuje hrabru viziju koja je pretvorila ime povijesne tragedije u sinonim za luksuzni odmor, piše Mirror.

Posveta legendarnom brodu

Glavna zgrada hotela vjerna je replika legendarnog broda, s prepoznatljivim palubama, prozorima koji asociraju na brodske kabine i dominantnom bijelom fasadom. Arhitektonsko rješenje uspješno evocira doživljaj boravka na kruzeru, ali uz pogodnosti prostranosti i stabilnosti na kopnu. Nautička tema dosljedno je provedena i u interijeru, počevši od prostranog predvorja u kojem se ističe replika slavnog stubišta s Titanica, popularno mjesto za fotografiranje. Luksuzni detalji i elegantan namještaj stvaraju atmosferu profinjenosti i udobnosti.

Svih 586 smještajnih jedinica, uključujući sobe i apartmane, uređeno je u stilu nazvanom "Cruise Comfort" koji spaja suvremenu udobnost s pomorskim elementima. Od standardnih soba s pogledom na more do prostranih obiteljskih apartmana, interijere odlikuje elegancija i posvećenost detaljima.

Vodeni sadržaji sa sedam bazena

Jedan od ključnih aduta resorta Titanic Deluxe Lara jest njegov sveobuhvatan vodeni kompleks. Uključuje sedam različitih bazena, osmišljenih tako da zadovolje potrebe svih gostiju. Središnjim dijelom dominira prostrani vanjski bazen koji okružuje glavnu zgradu, stvarajući vizualni dojam da "brod" pluta na vodi.

Ponuda uključuje olimpijski i poluolimpijski bazen, namijenjene sportskoj rekreaciji, od kojih se jedan grije tijekom hladnijih mjeseci. Za goste željne zabave na raspolaganju je aquapark s četiri tobogana za odrasle i odvojenim dječjim dijelom, koji sadrži bazen s replikom gusarskog broda "Santa Maria". Gosti koji preferiraju mirnije okruženje mogu koristiti "Ocean Pool", dok se u sklopu spa centra nalaze unutarnji grijani bazeni za odrasle i djecu.

Gastronomska ponuda resorta jednako je raznolika. Glavni restoran "Parkfora" poslužuje jela po principu švedskog stola, dok devet à la carte restorana nudi specijalitete turske, talijanske i morske kuhinje. Gostima je na raspolaganju i više od deset barova, smještenih na različitim lokacijama unutar kompleksa, uključujući plažu i bazene. Resort posjeduje i privatnu pješčanu plažu dugu 165 metara, nositeljicu Plave zastave, opremljenu ležaljkama i privatnim paviljonima.

Za goste sklone aktivnom odmoru, resort nudi izvrsne sportske sadržaje, uključujući četiri profesionalna nogometna terena prema FIFA standardima te teniske i košarkaške terene. "BeFine SPA" centar nudi usluge turske kupelji, saune i razne tretmane, dok dječji klub "Kikoa" i večernji zabavni programi upotpunjuju ponudu za obitelji.

