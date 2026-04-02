Ova aviokompanija dopušta psima da budu pored vlasnika u kabini: Evo o čemu se radi

Iako mnogi prostori postaju sve pristupačniji za kućne ljubimce, putovanje sa psom i dalje može predstavljati velik izazov. Većina aviokompanija inzistira na tome da psi lete u boksovima unutar prtljažnog prostora, što mnogi vlasnici izbjegavaju zbog stresa koji takvo iskustvo uzrokuje njihovim ljubimcima.

Međutim, jedna europska aviokompanija odlučila je promijeniti pravila i dopustiti većim psima boravak u kabini, stvarajući posebnu zonu u kojoj vlasnici mogu sjediti pokraj svojih voljenih četveronožnih prijatelja. Ova bi promjena mogla potaknuti i druge prijevoznike da slijede njezin primjer.

ITA Airways uvodi revoluciju u putovanjima

Od ljetne sezone 2026. godine talijanska nacionalna aviokompanija ITA Airways dopustit će psima težine do 30 kilograma putovanje u kabini sa svojim vlasnicima na odabranim domaćim letovima. Ova je odluka uslijedila nakon što je Talijanska agencija za civilno zrakoplovstvo (ENAC) prošle godine ažurirala svoje propise, otvarajući put aviokompanijama da u kabine prime i veće pse.

Iako tvrtka još nije objavila sve detalje i cijene, očekuje se da će vlasnici morati kupiti dodatno sjedalo za svog ljubimca. Vjerojatno će postojati i poseban, odvojen prostor u kabini za putnike sa psima, kao i ograničenje broja životinja po letu, koje će se kretati oko šest, piše Mirror.

Kakva su pravila za putovanje?

Prema smjernicama ENAC-a, psi će morati imati europsku putovnicu za kućne ljubimce ili zdravstvenu potvrdu. Također će morati biti vezani pojasevima tijekom polijetanja, slijetanja i turbulencija. Za smještaj psa vlasnici će morati osigurati certificirani transporter koji se može sigurno pričvrstiti za sjedalo.

Foto: Freepik

ITA Airways već ima zabranu prijevoza brahicefalnih pasmina pasa i mačaka u prtljažnom prostoru, poput buldoga, mopsova i boksera, pa se očekuje da će se ova zabrana proširiti i na kabinu. Zabrana je uvedena zbog respiratornih problema kojima su sklone pasmine s kratkim njuškama.

Usporedba s drugim aviokompanijama

Ova je praksa u suprotnosti s pravilima većine velikih avioprijevoznika, koji imaju stroge uvjete za letenje sa psima. Osim ako se radi o certificiranom psu pomagaču, ljubimac mora letjeti u prtljažniku ili ostati kod kuće. Neke europske kompanije, poput Air Francea, dopuštaju manje životinje u kabini do osam kilograma, no one moraju cijeli let provesti u transporteru ispod sjedala.

Ipak, polako se naziru promjene. Osim ITA Airwaysa, i drugi prijevoznici poput Aeroflota (do 15 kg) i Belavije (do 23 kg) već su uveli ograničene opcije rezervacije sjedala za ljubimce, signalizirajući postupni pomak na cijelom kontinentu. Na tržištu se pojavila i luksuzna "dog-first" kompanija Bark Air, koja pse tretira kao primarne putnike.

Ovaj trend dio je rastuće "ekonomije šapa", gdje se predviđa da će globalna potrošnja na usluge za kućne ljubimce dosegnuti 500 milijardi dolara do 2030. godine. Istraživanje iz 2025. pokazalo je da bi više od 40 posto vlasnika bilo spremno platiti dodatno sjedalo kako bi njihov pas mogao putovati s njima u kabini.

Vijest o potezu talijanske kompanije dolazi u vrijeme velike rasprave o tome koliko bi javni prostori trebali biti prilagođeni psima. U Velikoj Britaniji, primjerice, sve se glasnije čuju mišljenja ljudi s alergijama i fobijama koji su zabrinuti zbog sve većeg broja mjesta na koja je dopušteno uvoditi pse.

Sve u svemu, odluka ITA Airwaysa predstavlja značajan korak prema putovanjima koja su ugodnija i za kućne ljubimce i za njihove vlasnike. Ostaje za vidjeti hoće li uspjeh ovog modela potaknuti i druge velike igrače u avioindustriji da preispitaju svoja pravila.

