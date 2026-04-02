Savršena obiteljska avantura te zove! Najljepši pogled na samo korak do mora

Tražite li ideju za savršeni jednodnevni izlet koji će oduševiti cijelu obitelj? Ne morate tražiti dalje od Parka prirode Učka. Smještena na razmeđi Istre i Kvarnera, ova planinska ljepotica nudi nevjerojatnu kombinaciju gustih šuma, spektakularnih vidika i uređenih staza, sve na samo pola sata vožnje od riječke gužve. Bilo da ste iskusni planinar ili roditelj s malom djecom, Učka ima nešto za svakoga.

Planiranje izleta: Kako doći do Učke?

Najjednostavniji i najbrži način za dolazak do srca parka, prijevoja Poklon, jest automobilom. Park prirode Učka odlično je prometno povezan pa je lako dostupan iz različitih dijelova Hrvatske. Iz smjera Rijeke, dijeli vas svega tridesetak kilometara, odnosno ugodna vožnja od oko pola sata. Potrebno je pratiti riječku zaobilaznicu u smjeru tunela Učka, no umjesto ulaska u tunel, skrenuti na izlazu Veprinac i nastaviti starom cestom koja će vas dovesti izravno na Poklon.

Ako dolazite iz Zagreba, putovanje autocestom A6 do Rijeke traje manje od dva sata, nakon čega slijedite već opisane upute. Iz istarskog smjera, primjerice Pule, do Poklona će vam trebati oko sat vremena vožnje Istarskim ipsilonom. Nakon prolaska kroz tunel Učka, s autoceste se isključite te pratite putokaze za Park prirode Učka koji će vas voditi uzbrdo do Poklona.

Tamo vas čeka prostrano parkiralište te moderni Centar za posjetitelje Poklon, idealna polazišna točka za svaku avanturu. Za one koji ne putuju automobilom, nedjeljom i praznicima iz Opatije vozi i autobusna linija broj trideset četiri, koja vas dovodi izravno u park.

Staze krojene po mjeri malih istraživača

Učka je pravi raj za obitelji, a njezine poučne i tematske staze pretvaraju običnu šetnju u nezaboravno iskustvo učenja i zabave. Umjesto zahtjevnih uspona, odaberite neku od staza prilagođenih dječjim koracima.

Umjetnost u srcu prirode: Land art staza

Jedna od najpopularnijih obiteljskih ruta je kružna Land art staza Stražica – Sapaćica. Dugačka je šest i pol kilometara, a budući da nema velikih uspona, idealna je za laganu šetnju koja traje otprilike dva do tri sata. Ono što je čini posebnom jest dvadeset umjetničkih instalacija izrađenih od prirodnih materijala i skrivenih u krajoliku. Potraga za ovim djelima land arta pretvara pješačenje u uzbudljivu igru otkrivanja, a djeca će s oduševljenjem istraživati svaki kutak šume i livada Ćićarije.

Kroz bukovu šumu do znanja

Ako ste za kraću, ali jednako ispunjujuću šetnju, uputite se na poučnu stazu Plas. Smještena visoko na vršnom grebenu, tik ispod samog Vojaka, ova kružna staza duga dva kilometra vodi vas kroz gustu i prekrasnu bukovu šumu. Opremljena je edukativnim pločama koje na zanimljiv način objašnjavaju biljni i životinjski svijet Učke te klupama za odmor s kojih puca prekrasan pogled. Za laganu obiteljsku šetnju tu je i šetnica Slap, koja vodi do jednog od najljepših slapova na Učki, pružajući osvježenje u netaknutoj prirodi.

Uspon na krov Istre: Vrh Vojak

Nijedan posjet Učki nije potpun bez uspona na njezin najviši vrh, Vojak, koji se uzdiže na 1401 metar nadmorske visine. Iako zvuči izazovno, najpopularnija staza koja vodi od Poklona do vrha dobro je označena, sigurna i ne previše zahtjevna. Uspon traje nešto više od sat vremena, a nagrada koja vas čeka na vrhu vrijedna je svakog koraka. Tamo se ponosno uzdiže kamena kula, vidikovac izgrađen još davne 1911. godine, koja danas služi kao info-centar i suvenirnica.

S vrha kule pruža se pogled od tristo šezdeset stupnjeva koji oduzima dah. Kao na dlanu vidjet ćete cijeli istarski poluotok, Kvarnerski zaljev s otocima Cresom i Krkom, masiv Velebita i vrhove Gorskog kotara. Za bistrih dana pogled seže sve do Alpa, pa čak i do Venecije, stvarajući uspomenu koju ćete dugo pamtiti.

Korisne informacije za posjetitelje

Prije nego što krenete, dobro je znati nekoliko praktičnih detalja. Ulaz u Park prirode Učka za posjetitelje koji koriste infrastrukturu se naplaćuje, a cijena dnevne ulaznice za odrasle iznosi oko 2,65 €. Postoje popusti za djecu, studente i planinare, dok je za djecu mlađu od sedam godina ulaz besplatan. Sve potrebne informacije, kao i topografsko-turističku kartu, možete nabaviti u Centru za posjetitelje Poklon. Ne zaboravite provjeriti vremensku prognozu, obući čvrstu obuću i ponijeti dovoljno vode jer je vrijeme u planini uvijek nepredvidivo.

Učka nudi savršen spoj rekreacije, prirode, kulture i obrazovanja. To je mjesto gdje svježi planinski zrak ispunjava pluća, a pogledi odmaraju dušu. Spakirajte ruksak, okupite obitelj i dopustite da vas ova planinska ljepotica očara svojom jedinstvenom čarolijom.

