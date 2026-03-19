Dragulj Hrvatskog zagorja: Idealno mjesto za obiteljski izlet i bijeg od stresa

Smješten u pitoresknom zagrljaju zelenih brežuljaka Hrvatskog zagorja, dvorac Trakošćan nije samo spomenik prošlosti, već i živa razglednica koja pripovijeda priče o vitezovima, plemićkim obiteljima i romantičnim snovima. S kulama koje se zrcale u mirnoj vodi jezera, Trakošćan je s pravom jedan od najljepših i najočuvanijih dvoraca u Hrvatskoj, idealno mjesto za bijeg od užurbane svakodnevice i uranjanje u bajkovitu atmosferu.

Putovanje kroz burna stoljeća

Povijest Trakošćana seže u 13. stoljeće, kada je izgrađen kao manja obrambena utvrda sa zadaćom nadzora puta između Ptuja i Bednjanske doline. Kroz stoljeća je mijenjao vlasnike, od grofova Celjskih do vojskovođe Jana Vitovca, no ključno razdoblje njegove povijesti započinje 1584. godine. Tada, kao nagradu za zasluge, kralj Maksimilijan Habsburški dodjeljuje imanje utjecajnoj hrvatskoj plemićkoj obitelji Drašković, u čijem će vlasništvu ostati više od tri i pol stoljeća.

Iako je dugo služio kao utvrda, svoj današnji, romantični izgled dvorac Trakošćan duguje maršalu Jurju V. Draškoviću. On ga je sredinom 19. stoljeća, nadahnut duhom romantizma, obnovio u neogotičkom stilu. Utvrda je pretvorena u raskošnu rezidenciju, a okoliš je preoblikovan u pejzažni perivoj s umjetnim jezerom, stvarajući skladnu cjelinu arhitekture i prirode koja i danas oduzima dah.

Trakošćan - idealna destinacija za izlet

Jedna od najvećih prednosti Trakošćana njegova je izvrsna prometna povezanost. Od Zagreba je udaljen svega osamdesetak kilometara, što znači da vožnja autocestom traje otprilike jedan sat. Zbog toga je omiljena destinacija za Zagrepčane i njihove goste željne brzog i sadržajnog odmora.

Dvorac je lako dostupan i iz drugih gradova. Od Varaždina ga dijeli četrdesetak kilometara ili oko 45 minuta vožnje, dok je od Krapine udaljen manje od pola sata. Blizina slovenske i austrijske granice čini ga privlačnim i za strane posjetitelje; od Maribora je udaljen 50 kilometara, a od Graza oko sat i pol vožnje.

Što vidjeti i doživjeti u Trakošćanu i okolici

Trakošćan nudi jedinstven spoj edukacije i rekreacije, što ga čini savršenim odredištem za obiteljski izlet. Unutar zidina dvorca smješten je muzej sa stalnim postavom koji vjerno dočarava život hrvatskog plemstva. Prolazeći kroz autentično namještene salone, spavaće sobe, knjižnicu i vitešku dvoranu, posjetitelji mogu razgledati vrijednu zbirku oružja od 15. do 19. stoljeća, portrete članova obitelji Drašković i brojne druge povijesne predmete.

Nakon obilaska muzeja, prava čarolija čeka vas u prirodi koja ga okružuje. Oko prekrasnog Trakošćanskog jezera vodi pješačka staza "Put vila", duga oko pet kilometara, idealna za laganu dvosatnu šetnju. Uređene staze, drveni mostići i livade savršene su za piknik, a u toplijim mjesecima moguće je unajmiti pedaline i doživjeti dvorac iz potpuno nove perspektive.

Praktične informacije za posjetitelje

Dvorac je otvoren za posjetitelje tijekom cijele godine. U ljetnom razdoblju (od 1. travnja do 31. listopada) radno vrijeme je od devet do 18 sati, dok je u zimskom razdoblju (od 1. studenog do 31. ožujka) otvoren od devet do 16 sati. Cijena ulaznice za odrasle iznosi 10 €, dok je za učenike 5 €. Dostupna je i obiteljska ulaznica po cijeni od 25 €. Ulaz u park i šetnja oko jezera se ne naplaćuju, a u podnožju brijega nalazi se parkiralište koje se plaća.

Trakošćan je više od običnog dvorca, posjet ovom dragulju Hrvatskog zagorja prilika je za stvaranje nezaboravnih uspomena i bijeg u svijet u kojem vrijeme kao da je stalo.

POGLEDAJTE VIDEO Naomi je napustila Japan sa samo jednim koferom: 'Nešto nas je vuklo u Dubrovnik i ondje smo imali posebno vjenčanje'