Most koji ne vodi nikamo: Jedan od najstrmijih nagiba na svijetu veliko je postignuće inženjerstva

Na vrhu planine Gunung Mat Cincang, unutar malezijskog arhipelaga Langkawi, nalazi se Langkawi Sky Bridge, izvanredno arhitektonsko zdanje. Riječ je o zakrivljenom pješačkom mostu dužine 125 metara koji ne povezuje dvije geografske točke, već služi kao vidikovac.

Njegova primarna funkcija je omogućiti posjetiteljima jedinstven doživljaj panoramskog pogleda na Andamansko more i okolnu prašumu s visine od 660 metara, piše Seceret Singapore.

Pristup mostu

Dolazak do mosta organiziran je isključivo putem sustava žičare Langkawi SkyCab, poznate po tome što ima jedan od najstrmijih nagiba na svijetu. Vožnja traje približno petnaest minuta, a putnike u staklenim gondolama prevozi iznad krošnji geoparka Machinchang, starog 550 milijuna godina i zaštićenog od strane UNESCO-a. Tijekom uspona, koji doseže kut od 42 stupnja, otvara se pogled na slapove, bujnu vegetaciju i more.

Po dolasku na gornju stanicu, smještenu na 708 metara nadmorske visine, posjetitelji mogu do mosta doći pješačkom stazom ili koristiti uspinjaču SkyGlide, koja prelazi preostalu udaljenost do početka konstrukcije.

Most ovješen o jedan pilon

Langkawi Sky Bridge, otvoren za javnost 2005. godine, predstavlja značajno postignuće u području modernog inženjerstva. Cjelokupna konstrukcija dopremljena je na vrh planine helikopterima u segmentima i ondje sastavljena. Most je ovješen o jedan pilon visine 81,5 metara, što mu daje dojam lebdeće strukture. Njegov zakrivljeni dizajn ima estetsku i funkcionalnu ulogu: osigurava strukturalnu stabilnost pri jakim vjetrovima te posjetiteljima nudi promjenjive vizure tijekom prelaska.

Šetnica širine 1,8 metara opremljena je sigurnosnim ogradama, a na pojedinim dijelovima ugrađeni su stakleni paneli koji omogućuju pogled na prašumu ispod. Dvije trokutaste platforme služe kao proširenja za odmor i promatranje okoliša. Projektirani kapacitet mosta je 250 osoba istovremeno.

Unatoč izloženosti i velikoj visini, Sky Bridge je projektiran i izgrađen u skladu s visokim sigurnosnim standardima. Konstrukcija se redovito održava kako bi se osigurala otpornost na specifične tropske klimatske uvjete.

Iako njegova funkcija nije prometno povezivanje, posjetiteljima nudi jedinstvenu priliku za doživljaj prirodnih ljepota Langkawija iz nesvakidašnje perspektive, čime se afirmira kao jedna od najznačajnijih znamenitosti regije.

