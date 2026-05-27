Kramarić podijelio fotografiju s lijepom suprugom Mijom, fanovi oduševljeni: 'Ljepotani naši'
Hrvatski nogometni reprezentativac Andrej Kramarić (34) iskoristio je posljednje dane slobode prije početka zahtjevnih priprema za Svjetsko prvenstvo kako bi sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelio rijedak i intiman trenutak sa suprugom Mijom. Selfi nasmijanog para u opuštajućem okruženju, objavljen samo dan prije okupljanja Vatrenih, odiše mirom i ljubavlju, a jednostavan opis koji se sastoji samo od crvenog srca govori više od tisuću riječi o njihovoj povezanosti uoči velikih profesionalnih izazova.
Na fotografiji vidimo Andreja i njegovu suprugu Miju kako nasmijani poziraju sjedeći u udobnim drvenim ležaljkama. Andrej, odjeven u tamni sako i bijelu košulju, i Mia, u elegantnoj crnoj haljini s jednim ramenom, djeluju sretno i opušteno. Iza njih se pruža idiličan prizor - prostrani, savršeno održavani travnjak, vinograd koji se prostire na obližnjem brežuljku i velika, tamnozelena skulptura u obliku srca.
Ponosni roditelji dvoje mališana
Andrej Kramarić i Mia Ćurković, inače veterinarka po struci, vjenčali su se u ožujku 2021. godine u Zagrebu, a njihova obitelj je u međuvremenu postala bogatija za dvoje djece, sina Viktora i kćer Evu. Obiteljski trenuci poput ovoga rijetka su prilika za javnost da zaviri u privatni život uspješnog sportaša.
Da Kramarić njeguje poseban odnos sa svojim navijačima, svjedoče i brojni komentari podrške ispod objave. "Prekrasan par i dobri prijatelji", "Ljepotani naši", "Dugo vas nije bilo, falili ste nam", "Prekrasni ste", samo su neki od komplimenata upućenih našem nogometašu i njegovoj supruzi.