ZASLUŽUJE NAJBOLJE /

Snimka postala hit! Kramarić prišao Vuškoviću i izgovorio rečenicu koja je svima zagolicala maštu

Snimka postala hit! Kramarić prišao Vuškoviću i izgovorio rečenicu koja je svima zagolicala maštu
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Trener Merlin Polzin u sudačkoj nadoknadi izvadio Vuškovića iz igre kako bi mu navijači HSV-a priredili "standing ovation"

11.5.2026.
8:26
Sportski.net
Hrvatski nogometaši Luka Vušković i Igor Matanović upisali su se u strijelce u susretu 33. kola njemačkog nogometnog prvenstva u kojem je HSV u Hamburgu pobijedio Freiburg sa 3-2.

Vušković i Matanović nastavljaju s odličnim igrama u njemačkom prvenstvu tek nešto više od mjesec dana prije početka Svjetskog prvenstva. Matanović je postigao dva, a Vušković jedan gol u susretu u kojem je HSV porazio finaliste Europske lige sa 3-2.

 

@tsghoffenheim 🤝🇭🇷 #Hoffenheim #AndrejKramaric #LukaVuskovic #HSV ♬ Originalton - TSG Hoffenheim

 

Matanović je igrao cijeli susret za goste, dok je domaći trener Merlin Polzin u sudačkoj nadoknadi izvadio Vuškovića iz igre kako bi mu navijači HSV-a priredili "standing ovation" u, po svemu sudeći, posljednjem domaćem susretu u dresu HSV-a.

Ono što je objavljano nakon utakmice, ali od strane trećeg kluba, točnije Hoffenheima, jako je zanimljivo. Klub Andreja Kramarića objavio je susret bivšeg igrača Dinama i Rijeke s mladom nadom Vuškovićem, a Andrej mu je pri tome prišao i rekao "Bolje da ne nosiš ovaj dres nego od Reala"

Andrej Kramarić, Luka Vušković, Hoffenheim, Real Madrid
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
