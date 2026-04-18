Ovaj most zovu Vražjim: Legenda o paktu s vragom uklesana je u stijene švicarskih Alpa

U švicarskom kantonu Uri, klanac Schöllenen predstavlja ključni prolaz kroz Alpe. Na tom strateški važnom mjestu, nedaleko od Andermatta, nalazi se Teufelsbrücke, poznat kao Vražji most.

Ova građevina nije samo inženjersko postignuće koje premošćuje rijeku Reuss, već i središte povijesnih događaja i jedne od najpoznatijih švicarskih legendi, piše Moon Mausoleum.

Legenda o paktu s vragom

Klanac Schöllenen stoljećima je predstavljao gotovo nesavladivu prepreku na važnom trgovačkom putu preko prijevoja Gotthard, koji povezuje sjevernu i južnu Europu. Snažna struja rijeke Reuss onemogućavala je izgradnju stabilnog prijelaza. U takvim okolnostima nastala je legenda, zabilježena još u 13. stoljeću, prema kojoj su lokalni stanovnici, suočeni s neuspjehom, izjavili da jedino vrag može izgraditi most na tom mjestu.

Prema predaji, vrag se odazvao pozivu i ponudio izgradnju mosta u zamjenu za dušu prvog bića koje ga prijeđe. Stanovnici kantona Uri pristali su na pakt, ali su nadmudrili vraga. Nakon što je most dovršen, preko njega su poslali jarca, čime su ispunili uvjet bez ljudske žrtve.

Legenda dalje navodi kako je razjareni vrag zgrabio veliku stijenu, poznatu kao Teufelsstein (Vražji kamen), s namjerom da uništi most. Međutim, spriječila ga je pobožna starica koja je na stijenu urezala znak križa. Taj čin navodno oduzeo je vragu moć, zbog čega je ispustio stijenu i nestao.

Povijesna bitka kod Vražjeg mosta

Osim mitološkog značaja, Vražji most ima i važno mjesto u europskoj povijesti. U rujnu 1799. godine, tijekom Drugog koalicijskog rata, na ovom se području odvila značajna bitka. Ruske trupe, predvođene Aleksandrom Suvorovom, sukobile su se s francuskom vojskom tijekom svog strateškog prelaska Alpa.

Tijekom bitke, poznate kao Bitka kod prijevoja Gotthard, most je pretrpio znatna oštećenja, no ruske su snage naposljetku uspjele probiti francuske obrambene položaje. Kao spomen na poginule ruske vojnike u tom pohodu, 1898. godine u blizini mosta u stijenu je uklesan dvanaest metara visok spomenik Suvorovu.

Na lokaciji Vražjeg mosta danas su vidljiva tri mosta iz različitih povijesnih razdoblja, što svjedoči o kontinuiranom tehnološkom razvoju. Smatra se da je prvi drveni most izgrađen oko 1230. godine, čime je prvi put omogućen siguran prijelaz preko prijevoja Gotthard. Taj je most 1595. godine zamijenjen kamenom konstrukcijom, koja je stradala u poplavi 1888. godine.

Drugi kameni most, dovršen 1830. godine, i danas je očuvan kao povijesni spomenik. Iznad njega je 1958. godine izgrađen moderni betonski most, projektiran za potrebe suvremenog cestovnog prometa. Zajedno, ova dva mosta, uz ostatke prvog kamenog mosta i obližnji željeznički vijadukt, čine kompleksnu prometnu infrastrukturu koja ilustrira dugogodišnje napore u svladavanju zahtjevnog terena klanca Schöllenen.

Posjet klancu Schöllenen danas pruža uvid u slojevitu povijest ovog područja. Posjetitelji imaju priliku prijeći preko povijesnog mosta iz 1830. godine, vidjeti Vražji kamen (Teufelsstein) i spomenik Suvorovu.

