Razgovarali smo s novom Miss Universe Hrvatske: 'Nisam radila estetske korekcije, niti planiram'

Nova Miss Universe Hrvatske je Antea Mršić (24). Lijepa brineta u subotu je osvojila prestižnu krunu, koju joj je na pozornici predala prošlogodišnja pobjednica Laura Gnjatović, čime je i službeno započelo novo poglavlje njezina života. Iako priznaje da još uvijek nije u potpunosti svjesna svega što se dogodilo, prvi dani nakon pobjede već su ispunjeni brojnim obavezama, intervjuima i porukama podrške koje ne prestaju stizati.

Pred Anteom su sada intenzivne pripreme za svjetski izbor Miss Universe u Puerto Ricu, gdje želi predstaviti Hrvatsku autentično i ostati vjerna sebi. Iza reflektora i glamura, kaže, krije se uspješna djevojka koja cijeni privatnost, iskrene odnose i disciplinu koju je kroz život naučila od obitelji.

Čestitamo na kruni! Jeste li uspjeli osvijestiti da ste nova Miss Universe Hrvatske ili ste još uvijek pod dojmom cijelog spektakla?

Iskreno još uvijek malo lebdim. Mislim da osvještavanje dolazi postepeno, s prvim obavezama, prvim intervjuima.

Tko vam je prvi čestitao titulu i kakve su bile reakcije obitelji i prijatelja?

Iskreno, nakon proglašenja nisam ni znala gdje mi je mobitel. Nakon fotografiranja na pozornici i prvih izjava za medije, uslijedio je cocktail party u salonu odmah do Smaragdne dvorane, tako da sam mobitel prvi puta pogledala tek kad sam stigla u sobu, a do tada je već bilo toliko predivnih poruka da stvarno ne znam tko je prvi napisao. Što mogu reći osim hvala svima na svim lijepim riječima, komentarima i čestitkama.

Kako će izgledati pripreme za Miss Universe?

Intenzivno, ali uzbudljivo. Pripreme uključuju puno rada na prezentaciji, javnom nastupu, ali i na sadržaju koji želim ponijeti sa sobom u Puerto Rico. Važno mi je da budem što bolje pripremljena, ali i da kroz cijeli proces ostanem svoja jer na kraju dana autentičnost je ono što se zaista vidi.

Čitate li komentare na društvenim mrežama i koliko ste zadovoljni reakcijama javnosti nakon pobjede?

Čitam, da. Pokušavam biti prisutna i zahvalna na svemu lijepom što ljudi pišu. Naravno, internet je internet i svašta se nađe ali me negativni komentari ne diraju kada dolaze od nepoznatih ljudi. Svi imaju pravo na svoje mišljenje i nema smisla da se pravdam s obzirom na to da je žiri odlučio svoje i moj posao je sada potvrditi da mogu ispuniti njihova očekivanja.

Jeste li već svjesni da vam se život preko noći promijenio i što vam je trenutačno najveći izazov?

Svjesna sam, da. Promjena se osjeća u pažnji, u tempu, u očekivanjima. Trenutačno najveći izazov je pronaći ravnotežu da uklopim ovaj novi dio svog života uz stari.

Tko je zapravo Antea Mršić kada se ugase reflektori i skinu kruna i haljina?

Antea je netko tko voli mir, dobru hranu i iskrene razgovore. Netko tko je puno tiši i introvertiraniji nego što izgleda na pozornici. Volim prirodu, volim putovati, volim ljude koji imaju što za reći. Društvene mreže pokazuju dio mene, ali većinu svog života volim držati privatno i to mi je važno.

Danas se često raspravlja o standardima ljepote i estetskim korekcijama – što vi mislite o pritisku koji društvo stavlja pred djevojke?

Mislim da svaka žena ima pravo na vlastite odluke o svom tijelu bez osude. Ja osobno nisam radila nikakve estetske korekcije niti planiram. Vjerujem da te sitne nepravilnosti daju karakter i čine te prepoznatljivom. Mlađim djevojkama uvijek bih rekla nauči se voljeti sebe prvo, pa onda odlučuju.

Vaš otac je proslavljeni bivši košarkaš i trener – je li vam njegovo ime kroz život više otvaralo vrata ili stvaralo dodatni pritisak? Koji je najvažniji savjet koji ste dobili od oca i koji vas vodi kroz život i karijeru?

I jedno i drugo, iskreno. Ime otvori vrata, ali ih moraš proći sam. Uvijek sam osjećala da moram zaraditi svoje mjesto, ne naslijediti ga. A najvažniji savjet koji mi je otac dao? Da budem disciplinirana i da nikad ne odustanem od nečega samo zato što je teško. To me prati u svemu i u sportu, i u poslu, i ovdje.

Jeste li trenutačno zaljubljeni i kako bi, po vašem mišljenju, trebao izgledati muškarac koji može osvojiti vaše srce?

Neke stvari volim zadržati za sebe i to je jedna od njih. A što se tiče muškarca koji bi mogao osvojiti moje srce - netko tko me podržava i tko je iskren. Karakter mi je uvijek bio važniji od svega ostalog.

Koliko vam je važno imati partnera koji razumije vaš tempo života i ambicije?

Jako važno. Živim brzo, imam puno ciljeva i ne bih se dobro osjećala uz nekoga kome to predstavlja problem. Razumijevanje i međusobno poštivanje ambicija je za mene osnova.

I za kraj - imate li svoju omiljenu Miss Universe Hrvatske koju smatrate uzorom i zbog čega baš ona?

Laura Gnjatović je tu na posebnom mjestu ne samo zato što mi je predala krunu i bila mentorica, nego zato što je pokazala kako se to radi s klasom i integritetom.