Legendarna kuća sada stane u jednu kutiju: Može li ovaj neobičan izum promijeniti način života?

Jedna od najpoznatijih kuća na svijetu sada stane u kutiju. Kako je to moguće? Legendarna Eamesova kuća pretvorena je u modularni građevinski set koji možete sastaviti slično kao namještaj iz robne kuće – s tom razlikom što vam umjesto ormara pod rukama nastaje futuristička kuća.

Inspirirani prilagodljivom kućom Charlesa i Ray Eames, Eames Office i španjolski proizvođač Kettal nude modularni stambeni sustav koji donosi viziju pristupačnih i prilagodljivih domova širom svijeta. Originalna Eames House iz 1949. (Case Study House No. 8) bila je dokaz koncepta – kuća koja se može sastaviti, prilagoditi i replicirati.

Sada, 77 godina kasnije, Eames Office predstavlja Eames Pavilion System: modularni sustav temeljen na mreži, laganoj strukturi i fleksibilnim panelima koji se mogu prilagoditi klimatskim uvjetima i budžetu. Sustav nije samo replika Eamesove kuće, već pojednostavljuje ključne principe u okvir koji se može graditi i proširivati.

Paviljoni u punoj veličini bit će predstavljeni na Milanskoj Triennali 2026., a prodaja počinje na jesen 2026. godine. Jednokatni moduli startaju od oko 2.800 €/m² (tipična kuća od 185 m² tako stoji oko 500.000 €), dok manji moduli od približno 16 m² počinju cijenom od 50.000 €. Sustav je fleksibilan – jedinice se mogu kombinirati ili nadograđivati tijekom vremena, piše AmiddLeeast.

Svaki projekt započinje posjetom Kettal stručnjaka koji procjenjuje uvjete na terenu prije konfiguracije i proizvodnje, što naglašava važnost prilagodbe lokaciji i stvarnim uvjetima gradnje. Ideja Eamesa bila je uvijek više od jedne kuće – radi se o pristupu i strategiji modularnog i prilagodljivog stanovanja.

Iza projekta stoji direktor Eames Officea Eames Demetrios, unuk izvornih dizajnera. ''Oduvijek smo željeli nešto drugačije – zaista sustavni pristup. Ne kopiju ni kolekcionarsko izdanje, već potpuno osmišljen arhitektonski ekosustav“, kaže, a prenosi Profimedia.

Iz ovog novog seta može se izgraditi obiteljska kuća, ured ili čak luksuzni vrtni paviljon. A najvažnije – ako vam dosadi, jednostavno ga preuredite.

POGLEDAJTE GALERIJU

