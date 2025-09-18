Nadrealni prizor skriva priču o velikom promašaju: Bizarni projekt s dvorcima neslavno propao

U turskoj provinciji Bolu, nedaleko od povijesnog gradića Mudurnu, prostire se nadrealan prizor: stotine identičnih, napuštenih dvoraca u stilu Disneyjevih bajki.

Poput fatamorgane, plavo-sivi tornjevi protežu se dokle pogled seže, no iluzija se brzo raspada. Umjesto uređenih travnjaka, između betonskih fasada buja divlje cvijeće, a sablasnu tišinu remeti tek pjev ptica. Ovo je Burj Al Babas, napušteni "grad duhova" koji nikada nije postao ono što je trebao biti. Spomenik je prevelikim ambicijama koje su na kraju završile kao jedna od najvećih katastrofa turskog tržišta nekretnina.

Luksuzne cijene dvoraca

Projekt je 2014. godine pokrenula tvrtka Sarot Group, s vizijom izgradnje 732 luksuzne vile namijenjene bogatim kupcima iz Kuvajta, Saudijske Arabije i Bahreina. Svaki dvorac, s cijenom od 140.000 do gotovo 500.000 eura, trebao je imati podno grijanje i privatne bazene s ljekovitom termalnom vodom iz obližnjih izvora. U središtu kompleksa planiran je golemi centar s trgovinama, turskim kupeljima, kinom i džamijom.

Inspiracija za dizajn, kako su tvrdili developeri, bili su povijesni tornjevi Galata i Djevojačka kula u Istanbulu. No, umjesto da podsjećaju na palače, zbijene i uniformirane vile stvorile su distopijski krajolik koji je izazvao zgražanje lokalnog stanovništva, ponosnog na svoju tradicionalnu osmansku arhitekturu.

Od neplaćenih radnika do bankrota

Problemi su se pojavili gotovo odmah. Ekolozi su upozoravali na uništavanje borove šume i privatizaciju javnog dobra – termalnih izvora. Uskoro su počeli i prosvjedi radnika zbog neisplaćenih plaća, a jedan od njih je u očaju prijetio samoubojstvom skokom s tornja.

Konačni udarac projektu zadala je ekonomska kriza. Pad vrijednosti turske lire i pad cijena nafte smanjili su kupovnu moć investitora iz Zaljeva. Mnogi su kupci odustali od ugovora, a Sarot Group se našao u dugovima od nekoliko desetaka milijuna dolara. Gradnja je naglo stala 2018. godine, a tvrtka je proglasila bankrot, ostavivši iza sebe 587 poludovršenih dvoraca.

Za stotine prevarenih kupaca, poput kuvajtskog pukovnika Jassima Alfahhada koji je za svoj dvorac platio gotovo 270.000 eura, počela je desetljetna pravna bitka. "Ugovor je navodio da će projekt biti gotov do kraja 2018. godine. Naravno, to se nije dogodilo", izjavio je za The Guardian.

Slučaj je eskalirao do razine međudržavnog spora kada je kuvajtski emir o problemu osobno razgovarao s turskim predsjednikom Erdoğanom. Tursko tužiteljstvo sada traži ukupno 885 godina zatvora za 13 optuženika zbog masovne prijevare, a imovinom tvrtke upravlja državni fond.

