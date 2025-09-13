Britanac koji živi na Tajlandu progovorio o troškovima: Neke cijene mnoge su iznenadile

Simon, umirovljeni medicinski tehničar s psihijatrije iz Londona trenutno živi na Tajlandu u Nonthaburiju, gradu tik uz Bangkok.

Poput mnogih Britanaca umornih od lošeg vremena, visokih računa i apsurdnih cijena piva, Simon je odlučio potražiti novi početak izvan Ujedinjenog Kraljevstva. I dok se neki sele u Dubai ili Benidorm, Simonov izbor - život na Tajlandu uz vizu za umirovljenike - čini se kao jedan od najpovoljnijih.

"Svi kažu da je život na Tajlandu jeftin. Ali koliko je stvarno jeftin u 2025.?" pita se Simon u jednom od objavljenih videa.

Njegov najveći trošak je najam stana: 8000 bahta, što iznosi oko 210 eura mjesečno. U Londonu za taj novac ne biste mogli unajmiti ni parkirno mjesto, ali na Tajlandu to pokriva jednosoban stan u mirnom naselju pokraj Bangkoka, s uključenim korištenjem teretane, bazena i saune - bez dodatnih članarina, piše LADbible.

A što je s režijama? Simon mjesečno plaća:

1000 bahta (oko 26 €) za Wi-Fi,

1200 bahta (oko 32 €) za struju,

60 bahta (manje od 2 €) za vodu

I to nije sve - ne mora ni kuhati, jer može jesti vani tri obroka dnevno za ukupno 150 bahta (oko 4 € dnevno). To je manje od onoga što u nekim europskim restoranima platite za bocu vode ili "naknadu za pribor".

Ni kava ni alkohol nisu luksuz. Kava košta 25 bahta, oko 0,65 eura, dok tri piva u večernjem izlasku plaća 260 bahta, oko 7 eura.

Uz tako niske cijene, Simon si često priušti i masaže i odlazak u saunu. Nije ni čudo da je, kako kaže, potpuno opušten.

"Sveukupno, moj mjesečni budžet iznosi između 35.000 i 45.000 bahta, što je otprilike 915 do 1175 eura. Je li jeftinije nego u Ujedinjenom Kraljevstvu? Apsolutno", zaključuje Simon.

