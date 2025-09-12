Godinama je radila pet poslova kako bi ostvarila san: 'Ne bih to mijenjala ni za što na svijetu'

Mlada Britanka Lauren Wright (20) dokaz je da se uz čeličnu volju i nevjerojatnu predanost mogu ostvariti i najluđi snovi. Dok njezini vršnjaci balansiraju između studija i jednog posla, Lauren je istovremeno radila čak pet poslova kako bi prikupila novac za putovanje života.

Njezina priča o odricanju i napornom radu inspirirala je mnoge koji sanjaju o istraživanju svijeta unatoč rastućim troškovima putovanja, piše Mirror.

Štednja od 15. godine

Laurenina strast prema putovanjima započela je rano. Već s 15 godina počela je raditi s jednim ciljem – štednjom za put oko svijeta. Iako je godinama odvajala novac, ključni period bio je šest mjeseci prije polaska, kada je svoj život u potpunosti podredila poslu.

"Kombinirala sam ušteđevinu koju sam skupljala od 15. godine s novcem koji sam zaradila tijekom tih šest mjeseci intenzivnog rada", ispričala je Lauren za britanske medije. Radila je kao spasiteljica, voditeljica smjene, vođa tima, recepcionerka i asistentica u rekreaciji. Većina poslova bila je na ugovorima s nula radnih sati, što joj je omogućilo da radi koliko god želi.

"Potpuno sam se posvetila tome, ponekad sam radila 60 sati tjedno i u smjenama od 18 sati te sam išla s jednog posla na drugi", objasnila je.

Srećom, imala je veliku podršku roditelja, što joj je olakšalo proces. "Imala sam minimalne troškove pa sam sve što sam zaradila mogla staviti na stranu. Postavila sam si cilj od oko 14.000 funti (približno 16.500 eura) jer nisam željela ostati bez novca ili propustiti neku jedinstvenu priliku dok sam na putu", dodala je.

Kako bi dostigla svoj financijski cilj, Lauren se morala odreći mnogo toga što je smatrala luksuzom. Društveni život i sitna zadovoljstva stavljeni su na čekanje.

"Prestala sam jesti vani, smanjila sam kupovinu kave za van i počela je pripremati kod kuće. Također sam smanjila broj odlazaka u pubove s prijateljima", objasnila je. Najvažnija odluka bila je potpuni prestanak kupovine stvari koje joj nisu bile nužne za putovanje.

Pametno je upravljala svojim novcem

Lauren je provela sate istražujući na društvenim mrežama, posebice na TikToku, kako bi saznala koliko su drugi putnici trošili na sličnim rutama.

"Gledala sam videa o tome koliko su ljudi trošili na određenoj lokaciji za cijelo putovanje. Te sam brojke iskoristila da postavim vlastiti budžet", rekla je. Za jeftinije zemlje poput Tajlanda, Vijetnama, Kambodže, Malezije i Laosa, planirala je trošiti oko 35 eura dnevno. Taj iznos pokrivao je smještaj u hostelu, hranu, aktivnosti te osnovne troškove poput SIM kartice i pranja rublja.

Na skupljim destinacijama kao što su Singapur, Indonezija, Novi Zeland i Australija, dnevni budžet se penjao na otprilike 70 eura. Kako bi se držala plana, u Australiji i Novom Zelandu često je sama kuhala u hostelskim kuhinjama umjesto da jede u restoranima.

Putovanje joj je promijenilo život

Zahvaljujući svojoj upornosti, Lauren je posjetila Dubai, Filipine, Tajland, Laos, Kambodžu, Vijetnam, Indoneziju, Maleziju, Singapur, Australiju i Novi Zeland, kao i velik dio Europe. Putovanje je započela s dečkom, no nakon prekida nastavila je sama, što se pokazalo kao neprocjenjivo iskustvo.

"To što sam putovala sama naučilo me toliko lekcija i pomoglo mi da upoznam nevjerojatne ljude koje inače možda ne bih srela. Ne bih mijenjala svoja putovanja ni za što na svijetu i jedva čekam vidjeti još više", zaključila je.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Evo zašto bi Gorski Kotar bio idealno mjesto za medeni mjesec zaručnika godine