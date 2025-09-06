Ima 33 godine i putuje svijetom sama već 15 godina: Otkrila zašto se ne želi udati

Daisy Dyke (33) iz Velike Britanije, odlučila je slijediti drukčiji životni put od mnogih svojih vršnjakinja koje u tridesetima žele kupiti dom, udati se i imati djecu. Naime, ona već 15 godina putuje sama i ne planira stati.

"Nikada nisam imala potrebu za normalnim životom i stabilnošću", priznaje Dyke. Strast prema putovanjima razvila je tijekom godine pauziranja nakon srednje škole u Australiji, kada je imala 18 godina, i od tada gotovo neprekidno putuje, istražujući različite zemlje i kulture, piše New York Post.

Izabrala putovanja umjesto braka

S putovanjima je započela 2010. godine na radnoj vizi u Australiji s planom da istraži sve što putovanja nude, no dogodilo se upravo suprotno. Od tada je posjetila 69 zemalja i dokumentirala svoje avanture.

"Imam 33 godine, sama sam i radim posao koji u prvim godinama mojih putovanja čak nije ni postojao. Nikada nisam zamišljala da će moj život ovako izgledati, ali ispalo je bolje nego što sam mogla zamisliti", kaže Dyke.

Prvo je radila na ranču u Australiji, a zatim putovala po Tajlandu i Kuala Lumpuru te živjela s plemenom u džungli Borneoa. Kada se vratila u Veliku Britaniju, studirala je u Liverpoolu, ali je svaki odmor koristila za nova putovanja po Europi. Nakon što je diplomirala, postalo joj je jasno da miran, uobičajen život nije za nju.

"Što više putujem, više se otvaraju prilike i poslovi pa jedno vodi drugome, a lista destinacija stalno raste", objašnjava i dodaje da je u Grčkoj radila kao konobarica, zatim je putovala po Južnoj Americi i Novom Zelandu, gdje je dvije godine radila kao instruktor za jahanje. Također je volontirala u Tongi i na Havajima u zamjenu za smještaj te posjetila i Filipine.

Pandemija COVID-19 privremeno je prekinula njezina putovanja kada je ostala bez posla te se vratila u Veliku Britaniju, gdje je radila kao menadžerica za marketing. Međutim, već u svibnju 2021. ponovno je krenula na put – kupila je kartu za Meksiko, gdje je predavala engleski jezik i radila na daljinu. Upravo tada započela je s kreiranjem digitalnog sadržaja te je dospjela do 200.000 pratitelja na Instagramu.

Iako je, kako priznaje, ponekad dvojila o svojim odlukama, primjerice 2019. kada je odbila posao u Japanu jer se bojala preseliti, brzo je shvatila da život na jednom mjestu nije ono što želi. "Postoji toliko toga za vidjeti i toliko toga što želim napraviti, nikada nisam osjetila potrebu da se skrasim", poručuje Dyke.

Britanka otvoreno priznaje da neprekidna putovanja, uz sve prednosti, imaju i svoju cijenu. Najviše joj, kaže, nedostaju obiteljska i prijateljska okupljanja.

"Jako sam bliska s članovima obitelji. Premda propustim mnoge proslave, uvijek dođem na svadbe svojih prijatelja", naglašava i napominje da postoje problemi u ljubavnim odnosima. "Možete upoznati divnog muškarca, ostvariti povezanost, ali onda se morate rastati. Ipak, vjerujem da će prava osoba doći u pravo vrijeme", kaže.

Iako je odabrala drukčiji put i dalje se iskreno veseli uspjesima svojih dragih ljudi. "Sretna sam zbog prijatelja koji imaju prekrasnu djecu, kućne ljubimce, koji grade karijere ili kupuju kuće. Svi smo na različitim putovanjima i svaki život vrijedi slaviti", zaključuje.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Milijun turista, jedan postolar i urar: Kako su kafići i apartmani iz Dalmacije istjerali male obrte?