Festival GustaTorre i Tarska fešta 2025: Doživite najbolje od Istre u srcu Tara

Svi putevi vode u srce Istre, točnije u Tar u kojem je sve spremno za još jedno izdanje Tarske fešte! Uz atraktivne koncertne nastupe i raznovrstan kulturno-zabavni program, po prvi put će se održati i festival GustaTorre - Najbolje od Istre u Taru, jedinstvena manifestacija koja će 5. i 6. rujna oživjeti centar Tara autentičnim okusima, mirisima i istarskom tradicijom.

Festival GustaTorre: Više od gastronomije

Festival GustaTorre donosi mnogo više od samog gastronomskog užitka- riječ je o živom prikazu istarske kulturne baštine. Ova manifestacija jedinstveno povezuje tradiciju s modernim pristupom održivom turizmu i gospodarstvu. Posjetitelji će imati priliku upoznati stare zanate, autohtone proizvode i običaje koji čuvaju i prenose istarski identitet.

Glazbene zvijezde i nezaboravne večeri

Tarska fešta slovi po bogatom zabavnom programu, a ni ove godine neće iznevjeriti očekivanja. U petak atmosferski zagrijavaju nastupi Infinity Banda i popularnog S.A.R.S.-a. Subota donosi energiju grupe Tequila, dok će vrhunac večeri biti koncert međunarodno popularnih Esteriore Brothers. Ova karizmatična braća osvojila su Europu svojim jedinstvenim spojem mediteranskog šarma, moćnih vokala i zaraznih obrada hitova poput „Volare“, „Felicità“ i „’O Sole Mio“. Njihov nastup u Taru, uz zvjezdano nebo, bit će pravi glazbeni spektakl.

Raznovrstan program za cijelu obitelj

Turistička zajednica Tar-Vabriga pripremila je bogat i raznolik sadržaj. Za najmlađe je osmišljena Dječja ulica-edukativna i zabavna zona s radionicama, igrama i aktivnostima prilagođenim djeci. U sklopu programa organizirana je i humanitarna akcija, dok će sportski dio uključivati nogometni turnir i natjecanje u streljaštvu. Posebnu glazbenu notu ovom događaju dat će popularni izvođači Đurđa i Franko kao posebni gosti Tarske fešte.

Spoj okusa, glazbe i tradicije

Tarska fešta i festival GustaTorre nude jedinstveno iskustvo spajanja istarskih okusa, glazbe i tradicije. Uz aktivno sudjelovanje brojnih organizacija i pojedinaca koji njeguju istarski identitet, stvara se doživljaj koji se pamti. Detaljan program dostupan je na službenim stranicama i društvenim mrežama Turističke zajednice općine Tar-Vabriga.

