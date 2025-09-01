Na ovu važnu stvar vozači često ne obraćaju pažnju: 'To je jasan znak problema'

Mnogi se trude održavati svoje vozilo u dobrom stanju, no često ne znaju da jedna naizgled sitna pogreška može ozbiljno oštetiti vjetrobransko staklo. Budući da je staklo ključno za sigurnost i dobru vidljivost, važno je znati kako ga pravilno čuvati.

Pravilna njega uključuje korištenje sredstava za čišćenje bez amonijaka, mekih krpa od mikrovlakana, redovito provjeravanje stakla zbog mogućih oštećenja te održavanje brisača kako bi se spriječile ogrebotine, piše Express.

Foto: Shutterstock

Nepravilna montaža može oštetiti staklo

No, osim osnovnih pravila, postoji još jedna važna stavka na koju vozači često ne obraćaju pažnju – način postavljanja kamere na staklo. Stručnjaci ističu da nepravilna montaža može prouzročiti trajne tragove i oštećenja.

"Kamere su namijenjene da vas štite, ali ako se ne postave pravilno, mogu ugroziti i vas i staklo, a često se to ne primijeti na vrijeme", upozorava Kyung Ho Min, stručnjak za montažu.

Najčešći problem su loši nosači i jeftine usisne čaše koje ostavljaju trajne oštećenja i mogu oštetiti zaštitne slojeve na staklu.

Ponavljano skidanje i postavljanje kamere može izazvati ogrebotine i oštećenja na tankim slojevima koji reflektiraju toplinu ili štite privatnost – to su slojevi koji se često ugrađuju u modernim vozilima, a njihova zamjena je vrlo skupa.

"Vremenski uvjeti također utječu na stanje nosača. Tijekom jeseni i hladnijih razdoblja vlaga i kondenzacija mogu oslabiti usisnu čašu, a pokušaji pojačavanja prianjanja ili premještanja kamere samo pogoršavaju oštećenja. Vlaga ispod nosača može uzrokovati pruge, ljepljive tragove ili mjehuriće na staklu", objašnjava Min.

Foto: Shutterstock

Načini održavanja vjetrobranskog stakla

Vozači bi trebali redovito provjeravati staklo oko mjesta montaže zbog promjene boje, ljuštenja folije ili zamagljenja. Ni blagi tragovi usisne čaše ne bi se smjeli zanemarivati, čak ni nakon čišćenja. Ako se nosač često odvaja ili ga je potrebno svakodnevno popravljati, to je jasan znak problema.

Preporučuje se montaža kamere iza retrovizora, gdje je staklo proizvedeno i obrađeno tako da bude otpornije. Također se savjetuje ulaganje u kvalitetne nosače, izbjegavanje jeftinih usisnih čaša te skidanje kamere samo kada je nužno. Površinu oko nosača treba redovito čistiti mekanom i neabrazivnom krpom.

Kako temperature padaju, važno je pratiti pojavu kondenzacije u vozilu i pažljivo je ukloniti kako vlaga ne bi dospjela ispod nosača.

"Neki proizvođači ugrađuju dodatnu zaštitu za kamere u ekstremnim vremenskim uvjetima, koristeći senzore temperature i specijalne tehnologije koje uređaj automatski prebacuju u zaštitni način rada kada je pretoplo ili prehladno, a nosači su napravljeni da čvrsto prianjaju čak i uz velike temperaturne promjene", dodaje Min.

Na kraju, kamera bi trebala biti sredstvo zaštite, a ne uzrok oštećenja. Redovitim provjerama i pravilnim postavljanjem moguće je izbjeći nepotrebne troškove i produžiti vijek trajanja vjetrobranskog stakla.

"Nekoliko brzih provjera može vam uštedjeti mnogo novca i neugodnosti u budućnosti", zaključuje stručnjak.

