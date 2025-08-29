Putoholičarka otkrila kako na aerodromu uštedjeti na hrani i piću: 'Većina to ne zna'

Zamislite da na aerodromu pojedete i popijete što god želite, a sve platite manje od jednog prosječnog obroka. Upravo to tvrdi TikTokerica Ella Marie, koja je poručila svojim pratiteljima da ima najbolji trik za uštedu novca na aerodromu, piše The Sun.

"Moj broj jedan savjet za putovanja, za koji većina ljudi ni ne zna, jest rezervirati pristup aerodromskom loungeu. Cijena se obično kreće oko 23 eura, a uključena je sva hrana, sva pića pa čak i alkohol, što je zapravo povoljnije od jedne prosječne porcije hrane u zračnoj luci", pojasnila je u videu.

Umjesto jednog obroka dobije više hrane i pića

Nakon toga, Ella je podijelila svoje iskustvo iz loungea na aerodromu u Oslu: "Upravo smo stigli i jako sam uzbuđena vidjeti kakav je. Izgleda odlično. Za početak sam uzela kavu, uvijek biram cappuccino. Pogledajte ovaj izbor hrane – uzet ću pomalo od svega: malo tjestenine, mesne okruglice, pikantnu tunu i najdraže masline."

Zatim se nasmijala i dodala: "Izgleda zaista odlično, a kao što sam već spomenula, alkohol je također uključen. Nude bijelo i crno vino, pivo pa čak i prosecco. Uzet ću čašu prosecca."

Ella je pokazala i dodatnu ponudu: "Imaju cijelu selekciju kruha, krekera, maslaca pa čak i malu sekciju s kolačima. Iskreno, ovo je moj san kad je riječ o hrani. Jako je dobro. Pojela sam sve s tanjura. Jack je uzeo mini pivo, a ja još jedan prosecco."

"Jack je trenutačno na četvrtom tanjuru, tako da se njemu sigurno isplati. Ja sam uzela još jedan tanjur – dosta mesnih okruglica, malo tjestenine i puno maslina. To je zapravo savršena kombinacija. Kada bismo sve ovo kupili posebno, potrošili bismo daleko više od 23 eura po osobi. Ovo je stvarno odlična vrijednost za novac. Toplo preporučujem", zaključila je na kraju videa.

Kada je jedna korisnica pogledala video, komentirala je: "Ne mogu vjerovati da ovo nikada nisam probala", a Ella joj je odgovorila: "To je najbolja ideja ikad."

Njezin savjet potvrdila je i druga influencerica, Chloe Lawford, koja je u svom TikTok videu pojasnila: "Ulaz u lounge obično košta između 35 i 52 eura po osobi, ali postoji niz razloga zašto ga koristimo, a glavni su – hrana i piće. Ako biste pojeli obrok i popili pivo u glavnom prostoru aerodroma, to bi vas koštalo 29 do 35 eura pa zašto onda ne biste potrošili taj iznos i otišli u lounge?"

"Dobijete neograničen doručak na bazi švedskog stola, kave, sokove, sve što vam treba. Ja to uvijek maksimalno iskoristim – tri ili četiri doručka pa čak i desert nakon, a tu je i bar, ako želite nešto popiti. Istina, obično je prije sedam ujutro, ali svatko neka radi po svom. Uz to, divno je sjediti u mirnom prostoru i čekati let", dodala je Chloe.

