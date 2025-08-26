Stručnjak za rabljene automobile: Ove tri pogreške mogle bi vas stajati tisuće eura

Tržište rabljenih automobila bilježi snažan rast, a popularni modeli često se prodaju u roku od nekoliko dana od objave. Za vozače koji žele što brže osigurati svoje idealno vozilo, ta žurba ponekad može utjecati na prosudbu zbog čega postaju žrtve prijevara.

Stručnjak za rabljene automobile, Alex, upozorava da postoje tri posebne prijevare na koje kupci trebaju obratiti pažnju, piše Express.

Foto: Shutterstock

Taktike prevaranata

Ako ih se previdi, posljedice mogu biti značajne, jer kupac može ostati bez automobila, ali i bez uplaćenog novca. "Kad je tržište ovako konkurentno, uvijek ćete naići na ljude koji pokušavaju to iskoristiti. Kupci moraju biti izuzetno oprezni jer u nastojanju da što brže osiguraju povoljnu kupnju mogu lako postati žrtve prijevare, završivši s automobilom koji skriva ozbiljne nedostatke, poput lažne kilometraže, krađe ili lažnih dokumenata", kaže Alex.

1. Krivotvorenje dokumenata vozila

Krivotvorenje dokumenata vozila postalo je jedna od najčešćih prijevara u Velikoj Britaniji. Prevaranti prenose identitet jednog automobila na drugi, često se radi o ukradenom vozilu. "Zamislite Volkswagen Golf iz 2019. godine u sivoj boji. Prevarant pronađe drugi Golf iste godine, modela i opreme te iskoristi njegove registracijske podatke kako bi izradio duplikat dokumenata. Automobil tada djeluje potpuno legalno, iako u stvarnosti može biti ukraden, neispravan ili korišten u kriminalne svrhe. Pravom vlasniku se može iznenada pojaviti policija na vratima ili može dobiti kazne poštom za prekršaje koje nije počinio", objašnjava stručnjak.

Kako bi se zaštitili, Alex savjetuje kupce da pažljivo pregledaju registarske pločice. Neobična slova, neuobičajene boje ili nepravilno postavljene pločice znak su upozorenja.

Foto: Shutterstock

2. Lažne adrese i sumnjivi dokumenti

Neočekivano česta prijevara uključuje prodavače koji koriste lažne adrese kako bi prikrili stvarnog vlasnika vozila. Ponekad kupcima pokažu dokument koji izgleda legitimno, ali prodavač izbjegava povezati sebe s adresom navedenu u dokumentu.

"Ako dođete po automobil i prodavač kaže: 'Naći ćemo se na prilazu', a vi nikada ne kročite u stvarnu kuću, to bi vam trebalo biti alarm za uzbunu. Pravi prodavač neće imati problema dokazati da automobil pripada njemu na njegovoj registriranoj adresi", objašnjava stručnjak.

Provjera imena i adrese na dokumentu u usporedbi s osobnom iskaznicom, računima za komunalije ili računima za plaćanje može biti dodatna zaštita. Pravi prodavači obično nemaju problema pokazati dokumente, dok prevaranti uvijek imaju izgovor.

3. Vraćanje kilometraže

Još jedna prijevara koja postoji desetljećima je vraćanje kilometraže automobila kako bi se činilo da vozilo nije tako staro. "Postoje jednostavni načini da vas ne nasamare. Koristite provjeru povijesti ili servis da vidite zabilježenu kilometražu tijekom vremena. Ako primijetite nagle padove ili brojke koje se ne slažu, nešto nije u redu", kaže Alex.

Vizualni znakovi također mogu otkriti prijevaru: "Ako je u automobilu navedeno da je prešao samo 48.000 kilometara, a sjedala su udubljena, koža na volanu istrošena, a papučice ogrebane, to odmah treba izazvati sumnju. I nemojte se zavaravati servisnom knjižicom punom pečata – ono što vam stvarno treba su računi i fakture koje potvrđuju stvarno održavanje vozila."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Podcijenili snagu valova pa ih spasili junaci: 'Ljudi nisu svjesni opasnosti mora'